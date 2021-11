Teatro comunale "G. Curci", presentata la stagione 2021-2022

L’Amministrazione comunale ed il Teatro Pubblico Pugliese hanno ufficialmente presentato ieri nel foyer del teatro la stagione 2021/2022 del Curci. Hanno partecipato alla conferenza stampa il Commissario Straordinario Francesco Alecci, il Presidente e il Direttore del Teatro Pubblico Pugliese, rispettivamente Giuseppe D’Urso e Sante Levante, il Coordinatore artistico della stagione di prosa Fabio Troiano, il Direttore artistico dell’associazione “Cultura e Musica G. Curci”, Francesco Monopoli e la Dirigente del settore comunale Beni e servizi Culturali, Santa Scommegna.

Come sottolineato dagli organizzatori, da dicembre a maggio saranno trenta gli appuntamenti 2021/2022: 11 di prosa, 3 di danza, 3 di teatro per famiglie, 2 per il Barletta Piano Festival e 11 per la stagione concertistica dell’associazione “Cultura e Musica G. Curci”.

Il cartellone, definito sulla base della consolidata cooperazione tra l’Ente locale, il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia (Assessorato all’industria turistica e culturale gestione e valorizzazione territoriale), propone una avvincente stagione di prosa con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, Rocco Papaleo e Fausto Paradivino, Massimo Ranieri, Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini e Carmine Recano, Arturo Cirillo, Silvio Orlando, Alessandro Haber, Emilio Solfrizzi, Fabio Troiano, Gianfelice Imparato e Carolina Rosi, il Teatro dei Borgia. Protagonisti della danza saranno MM Contemporary Dance Company, il Balletto del Sud e lo Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza, mentre la rassegna “Che festa spaziale” alzerà il sipario sul teatro per le famiglie. Barletta Piano Festival e la 38.ma Stagione Concertistica dell’Associazione “Cultura e Musica G. Curci”, esprimeranno in chiave musicale il potenziale del programma corrente.

Compiacimento è stato espresso dal Commissario Straordinario Alecci per il palinsesto di eventi che l’Amministrazione comunale ha supportato con la concretezza di atti formali, originati da una variazione di bilancio, che garantiranno il concreto investimento per valorizzare il teatro e rispondere al bisogno di cultura della Comunità di tutto il territorio.

Il ruolo istituzionale propositivo e qualificante dell’Ente locale è stato riconosciuto dal Presidente D’Urso, per il quale il dinamismo del Comune di Barletta nel panorama delle politiche culturali è espressione di lungimiranza e moltiplicatore di consensi da parte di un pubblico sempre più vasto ed entusiasta, in cerca di normalità e socializzazione in un panorama generale ancora caratterizzato dalla perdurante emergenza sanitaria.

Il Coordinatore artistico Troiano ha illustrato in sintesi gli appuntamenti che si articoleranno lungo un ideale itinerario di marcia avente per comune denominatore la “famiglia” e la “follia dell’uomo”. Da sottolineare tra le rappresentazioni “Il dio bambino”, una produzione promossa e sostenuta dal Teatro Curci in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese per accrescerne la notorietà del marchio su scala nazionale. Il Maestro Monopoli ha lodato lo spirito collaborativo che ha attribuito impulso alla formula del cartellone unico di eventi, quintessenza di un offerta culturale competitiva in grado di intercettare, sotto il profilo squisitamente musicale, il gradimento degli appassionati di ogni genere. Nell’intervento del Direttore Levante, infine, non sono mancate parole di approvazione anche per gli appuntamenti di danza classica e contemporanea che perfezionano il cartellone.

Tutti i dettagli sulla stagione teatrale del “Curci” sono online sul sito www.comune.barletta.bt.it