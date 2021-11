Parrocchia San Giacomo, don Fabio Daddato è il nuovo parroco

Domenica 28 novembre 2021, a Barletta, nella Parrocchia San Giacomo, alle 19.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, sarà celebrato il rito dell’immissione canonica di nella qualità di Parroco di Don Fabio Daddato.

Nato a Bisceglie il 07 gennaio 1976, vive a Barletta con i suoi genitori Michele e Rosalia Monteriso e i sui fratelli Giuseppe e Nunzio fino all’età di 20 anni.

Della parrocchia della Sacra Famiglia e poi di San Paolo, sin da adolescente si dedica al volontariato nell’Unitalsi, e dopo uno dei diversi pellegrinaggi a Lourdes con il treno bianco, matura il desiderio del sacerdozio e inizia un percorso di discernimento che lo porta a lasciare la facoltà di Architettura e a frequentare l’istituto teologico (STAB) a Bologna per poi entrare a Roma nel 1998 nel Pontificio seminario romano.

Ordinato sacerdote il 5 gennaio 2004, consegue il baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense e poi la Licenza in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana.

Si laurea in storia e filosofia presso l’Università statale Roma Tre, con una tesi in filosofa politica medioevale e consegue un master di I Livello in Metodologia e Didattica e un master in Management delle aziende socio-sanitarie.

In questi anni di ministero sacerdotale ha svolto i seguenti Incarichi pastorali: Assistente diocesano azione cattolica giovani, vice rettore seminario diocesano, direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Insegnante Religione cattolica Liceo scientifico Bisceglie

Vice parroco, amministratore parrocchiale e poi parroco della parrocchia San Silvestro in Bisceglie. Presidente associazione laicale San Silvestro.

Dal 1° settembre 2021 parroco della Prepositura San Giacomo Maggiore in Barletta, rettore della chiesa di San Giovanni di Dio, rettore della chiesa di San Gaetano.