Università della Terza Età di Barletta, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al 32° Anno accademico dell’Università della Terza Età – Associazione di Promozione Sociale di Barletta, con sede presso il Centro Multifunzionale “San Francesco” in via del Salvatore n.48.

Possono accedere all'Università della Terza Età coloro che abbiano superato i 30 anni, anche se privi di titolo di studio.

L’Unitre, fondata nel 1989, in tutti questi anni è stata un’associazione dinamica e attenta ai segni dei tempi, infatti accanto ai classici corsi e laboratori sono state affiancate attività formative innovative e anche le stesse metodologie di insegnamento hanno subito una trasformazione, utilizzando spesso le nuove tecnologie.

I Corsi si articolano in: lezioni, seminari, laboratori, visite guidate e momenti di socializzazione, spesso in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Nella programmazione delle attività 2021-2022, sono presenti i concetti di educazione permanente, di apertura al territorio, di confronto con altre culture e tra le generazioni.

Attenzione alla valorizzazione del territorio, apertura al dialogo tra generazioni, alla socializzazione e al piacere dell’incontro con l’altro, alla promozione della cultura non cattedratica ma calata nella realtà, queste le direttrici dell’offerta formativa dell’Unitre locale.

In particolare, l’offerta formativa comprende una serie di lezioni che avranno come filo conduttore lo scorrere del tempo, rispetto al passato ma anche per poter vivere il presente da protagonisti attivi.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione del contagio da Covid 19.

Per informazioni è possibile recarsi, il lunedì e il mercoledì ore 17.30-19.00, presso il Centro multifunzionale San Francesco in via del Salvatore, 48; cell.339.2598664.