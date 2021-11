Premio nazionale Critici di Teatro 2021 al drammaturgo barlettano Fabrizio Sinisi

Il drammaturgo e poeta barlettano Fabrizio Sinisi vince il Premio della Critica 2021 per la sua attività di scrittore teatrale. La premiazione si è svolta a Roma, il 19 novembre, al Teatro Palladium. Il premio, conferito dalla giuria dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro, ha motivato così il riconoscimento:

“La precoce sensibilità poetica di Fabrizio Sinisi, maturata in riflessione estetica e di scrittura nell’incontro con eminenti artisti della nostra scena, ha dato i primi frutti di intervento critico e di creazione drammatica con I Promessi sposi alla prova (di Testori, 2010), in La grande passeggiata (2012) e sulla scena musicale in Lo stesso mare (di Fabio Vacchi e Amos Oz, 2011). Dall’esordio con la Compagnia Lombardi-Tiezzi, è impegnato in un decennio di traduzioni, adattamenti e proprie creazioni, per i quali è stato rappresentato e premiato (ultimo, La gloria). Il repertorio interessato va da Goldoni in Trilogia a Claudel, del quale ha tradotto L’Annuncio a Maria; dai classici greci (Medea e Antigone) a D’Annunzio e Pirandello, Shakespeare e Büchner. Si è distinto fra i “nuovi” emergenti per l’eclettismo e la profondità delle sue prove. Ha perseguito il primato della poesia nell’interpretazione attuale della vicenda umana; la specificità irriducibile dell’arte drammatica (vissuta nella parola dell’attore) nel confronto con gli altri linguaggi espressivi; il rifiuto del naturalismo, per esaltare l’immaginario nella rappresentazione della nostra esistenza civile e personale”.

Dopo l’American Playwright Project nel 2018 e il prestigioso Premio Testori per la Letteratura ottenuto nel 2019, un altro importantissimo riconoscimento per lo scrittore barlettano, giovane sì ma già affermato e riconosciuto come uno dei maggiori talenti della scena teatrale italiana e internazionale.