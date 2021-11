Ordinazione sacerdotale per il barlettano Fra' Gianluca Catapano

Domenica 21 novembre 2021, a Barletta, nella Basilica Santa Maria Maggiore Concattedrale di Barletta, alle 18.30, durante una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, fra' Gianluca Catapano, dei Frati Minori Conventuali della Provincia di Puglia, sarà ordinato sacerdote.

Il religioso è nato a Barletta il 16 aprile 1986, terzo di quattro figli (una sorella e due fratelli). Dopo la scuola dell’obbligo, a Barletta frequenta l’Istituto Tecnico Commerciale e lavora dal 2002 al 2003 come addetto alla catena di montaggio e magazziniere, dal 2004 come segretario di ricevimento. Dal 2006 fa esperienza di volontariato con i frati del Villaggio S. Antonio a Noventa Padovana per un anno. Si iscrive poi alla facoltà di Formazione conseguendo la laurea triennale in educazione professionale nel disagio minorile devianze e marginalità. Negli anni 2010 -2012 lavora come educatore professionale presso le comunità terapeutiche di Mondovì (CN). Nel 2011 inizia un cammino fi discernimento vocazionale con fra Vanni Pistore, che lo porta alla decisione di entrare in postulato a Benevento, nel 2021, sotto la guida di fra Antonio Carillo, per proseguire ad Osimo. A settembre 2014 inizia l’anno di noviziato al sacro convento di Assisi, emette la professione temporanea l’anno seguente. Dal settembre 2015 continua la sua formazione nel Franciscanum in Assisi. E’ stato ordinato diacono 17 novembre 2020.