"Come educare il lettore digitale", incontro di Teca del Mediterraneo

Giovedì 18 novembre 2021, alle ore 10.30, si terrà l’incontro-dibattito sui temi e sui problemi connessi all’educazione alla lettura e alla scrittura delle giovani generazioni. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”, Biblioteca Multimediale del Consiglio Regionale della Puglia che realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura.

La tematica verrà affrontata a partire dalla presentazione del libro: “Come educare il lettore digitale”, di Giuseppe Lagrasta, Edizioni Anicia.

Introduce Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale. Dialoga con l’autore Adriano Antonucci, giornalista.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti del Liceo Statale "Carlo Troya" e dell’I.I.S.S. "Ettore Carafa" di Andria e del Liceo Statale "Alfredo Casardi" di Barletta.

L’incontro si svolgerà presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia, in via Gentile 52, a Bari, nel rispetto delle norme anti-Covid e in piena sicurezza. Ingresso su invito. Per l’accesso all’evento sarà necessario essere muniti di Green pass, secondo le disposizioni vigenti.

L’evento sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca al seguente link: https://www.facebook.com/BibliotecaConsiglioRegPugliaTecadelMediterraneo