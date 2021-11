Rotary Club Barletta, Premio "Lino Banfi" all'attore Michele Ragno

Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 20,30 presso il Brigantino2 a Barletta, prossimo importante appuntamento del Rotary Club.

Questa volta il "focus" è sulla cultura e sullo spettacolo con la 1ª edizione del Premio "LINO BANFI" , un Premio "che abbiamo voluto istituire per premiare ed incentivare le giovani generazioni del territorio che emergono nel mondo della cultura e dello spettacolo".

Il Premio 2021 sarà conferito a Michele Ragno, un giovane e promettente attore di Barletta.

Nonostante la sua giovane età, si è già distinto negli ultimi anni in svariate pieces teatrali e televisive, nonché per la sua interpretazione cinematografica a "School of Mafia" nel 2021.

Proprio per quest'ultima interpretazione, ha recentemente ricevuto a Venezia il Premio Kineo Giovani Rivelazioni, al Festival del Cinema 2021.

"Saremo davvero lieti di ospitarlo giovedì 11 novembre. Ringraziamo la Minuplast e la Banca Popolare Pugliese per aver supportato e condiviso con il nostro Club questo importante progetto rivolto alle giovani generazioni".