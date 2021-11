L’Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi di Guerra) e l’Ancr (Associazione nazionale combattenti e reduci) dirette dal presidente Ruggiero Graziano e dal vice presidente Ancr Giuseppe Caggia, sono associazioni che preservano la memoria storica dei cittadini barlettani che hanno partecipato ai due conflitti mondiali. Nel dicembre 2020, il presidente Graziano propone alla Città di Barletta di aderire alla concessione della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, l’istanza viene accolta favorevolmente, grazie al contributo fondamentale degli ex consiglieri comunali Stella Mele e Oronzo Cilli.

Nell’ambito della ricorrenza dei 100 anni del Milite Ignoto e per tramandare la memoria storica sul primo conflitto mondiale, le associazioni Anmig e Ancr hanno ideato un evento commemorativo che si è svolto presso la sezione di via Capua n.28 a Barletta, suddiviso in un percorso fotografico con immagini d’epoca, concesse dal Direttore dell’Archivio di Stato di Bari e sezioni di Barletta e Trani dott. Cav. Michele Grimaldi

Presso la stessa sezione Anmig di Barletta sono esposti cimeli storici e documenti della Grande Guerra, collezionati in anni di ricerche dal presidente Graziano Ruggiero. In occasione della serata, è stata stampata una cartolina commemorativa, donata al Commissario Prefettizio dott. Francesco Alecci ed al Vice Prefetto dott. Sergio Mazzia, all’ex consigliere comunale e presidente della commissione cultura dott.ssa Stella Mele, al dott. Cav. Michele Grimaldi, direttore dell’Archivio di Stato di Bari sezioni di Barletta e Trani, ed al Presidente della Federazione Ancr “Terra di Bari” Cav. Andrea Campanella.

Da segnalare la presenza preziosa dei presidenti e associati delle seguenti associazioni: Donato Conteduca, presidente dell’associazione Bersaglieri d’Italia sezione Barletta, Nicola Marzano consigliere della Ass. Nazionale Servizio Difesa Installazioni della Marina Militare e un rappresentante delle Guardie Reali del Pantheon.

Il 6 e 7 novembre la sede Anmig di via Capua 28 sarà aperta a visite guidate.

Orario di apertura: 6/7 Novembre 18,30 – 20,30

Info e prenotazione: Graziano Ruggiero 3204160422

Email: anmigbarlettamail.com

Ancrbarlettamail.com