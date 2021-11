Giovani Open Space Creative Lab, al GOS workshop sulla Metodologia Musicale Kodaly

Prosegue con grande fermento al GOS il progetto Giovani Open Space Creative Lab, proposto dal Laboratorio Urbano GOS di Barletta nell’ambito di “Spazi di Prossimità”, misura promossa dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia in collaborazione con ARTI e rivolta alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all'innovazione sociale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le attività progettuali proposte non poteva mancare un innovativo Workshop sulla Metodologia Musicale Kodaly, che attualmente contribuisce allo sviluppo del GOS inteso come spazio di relazione e partecipazione. La metodologia Kodaly infatti si basa su un credo filosofico che è seguito dalla pratica. In esso la musica è considerata un mezzo per crescere e per completare la formazione dei giovani. Il punto di partenza sono la voce ed il corpo considerati come dispositivi naturali. Si tratta infatti di un'attività formativa destinata ad un ampio target di soggetti, rivolta perciò a Studenti di Conservatorio, Educatori musicali, coristi, Cantanti, Docenti di Musica e a tutti i cultori della pedagogia musicale, oltre che a tutti i musicisti professionisti ed amatori di ogni genere musicale, che desiderano migliorare le proprie qualità musicali, con una guida professionale.

Il Workshop prevede la realizzazione di n.6 incontri, tenuti dal Docente Riccardo Lorusso, esperto in Metodologia Corale – Vocale Kodaly, specializzato presso l’Istituto Kodaly di Budapest, fondato dallo stesso Kodaly a Kesckemet. Tra gli argomenti oggetto di studio vi sarà una presentazione della figura del musicista, il potenziamento del canto corale, cenni di direzione corale ed ensemble vocale, oltre che l’utilizzo delle formule gioco musicali didattiche per gli insegnanti di musica di ogni genere e grado, strategie pedagogiche per l'insegnamento musicale professionale, allenamento degli aspetti fondamentali di chi vuole far musica e di chi già la fa (solfeggio, armonia, ear training, ecc.); un'esperienza completa ed una sorta di guida per un'implementazione della filosofia educazionale di Kodaly, già patrimonio dell'Unesco, utilizzata in tutto il mondo in ambito sia Classico che Jazz.

Quota di partecipazione 30€. Per informazioni 3247994620.