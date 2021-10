Ass. "Settore Cultura e Spettacolo" Barletta, chiesto incontro con il Commissario prefettizio

L’Associazione “Settore Cultura e Spettacolo” di Barletta - che riunisce più di 100 imprese culturali, Partite Iva, e freelancers operanti negli ambiti di danza, musica, teatro, arti visive, formazione e ricerca - ha chiesto un incontro al Commissario Prefettizio Dott. Francesco Alecci.

L’occasione è opportuna per porgergli, in prima istanza, il benvenuto e riprendere il dialogo avviato - e rimasto in sospeso- con l’Amministrazione appena sciolta, in vista dell’approssimarsi della pianificazione della Stagione Teatrale 2021/22 e di un’eventuale programmazione in campo artistico-culturale, certi della squisita sensibilità che la storia di Sua Eccellenza racconta.

Come ormai noto, nel corso della drammatica crisi provocata dalla pandemia che ha colpito, soprattutto i nostri settori, a Barletta, l’associazione di categoria SETTORE CULTURA E SPETTACOLO BARLETTA si è riunita per fare massa critica e far valere le proprie esigenze con i referenti comunali.

Le istanze ancora in piedi, e purtroppo già in essere in epoca lungamente precedente la pandemia, sono diverse e, per noi tutti, di cruciale importanza.

Riteniamo essenziali: in primis, la richiesta della costituzione di un albo delle associazioni e delle imprese culturali e dello spettacolo della città e l’approvazione di un regolamento relativo ai contributi, al cui proposito l’associazione aveva inviato via pec – come da avviso pubblico - alcune dettagliate indicazioni di migliorativi.

La richiesta di un maggior coinvolgimento delle numerose realtà cittadine, molte delle quali operanti anche in ambito nazionale e internazionale, nelle attività che richiedono l’impiego di fondi pubblici comunali (dalla Disfida di Barletta, alla Stagione Teatrale, alle mostre, alla convegnistica);

l'adozione di un piano di sostegno e accompagnamento nell’emergenza che, confermato l’avviato – ma, tuttavia, quanto mai incerto - percorso di riapertura, andrebbe riaffrontata nelle Sedi di competenza.

Visto l’odierno scenario politico cittadino, ribadiamo ad ogni parte politica che questi temi sono stati e continueranno ad essere, per noi, oggetto di dibattito e metronomo di una sana politica della futura amministrazione.

La presidente, Michela Diviccaro