L'Arcivescovo incontra delegazioni Comitato pro Canne Battaglia e Amici del Cammino

Il 23 settembre scorso l'Arcivescovo, a Trani, nella curia arcivescovile, ha incontrato una delegazione del Comitato Italiano pro Canne della Battaglia ODV, guidata dal giornalista Nino Vinella, e l'AsD "Gli Amici del Cammino Running & Walking", rappresentata da Ruggiero Graniero.

Il colloquio è stato molto cordiale e improntato sull'ascolto reciproco, occasione altresì per Mons. D'Ascenzo per conoscere due realtà impegnate nel mondo del volontariato e del dilettantismo attorno ai valori della cultura, dello sport, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Con la pratica di un'attività, quella del "Cammino", che richiama il "Pellegrinaggio", pur esso cammino, elemento centrale della pratica di vita cristiana.

Ruggiero Graniero, in particolare, ha parlato dell'incontro del Cammino con Papa Francesco, avvenuto il giorno prima: "Ieri 22 settembre 2021 si è concluso il viaggio che ci ha portati da Barletta a Roma. In realtà il cammino, quello sulla strada lo abbiamo iniziato il 5 agosto e terminato il 25, giorno in cui siamo giunti alla Città Eterna dopo avere percorso 607 chilometri in 18 giorni; ma non fu possibile incontrare il Papa. Mentre la nostra motivazione spirituale del cammino verso Roma, si è concretizzata ieri 22 settembre 2021. Eravamo io e Michela e Lucia. Abbiamo iniziato questo cammino con una forte motivazione, oltre a quella di potercela fare, c’era anche quella di consegnare l’icona della nostra Patrona Madonna dello Sterpeto, dipinta a mano dalla pittrice barlettana Teresa Piccolo al Santo Padre. Bene ieri il sogno (apparentemente impossibile) si è avverato. Una di quelle giornate che ti rimangono scolpite nel cuore e nessuno potrà mai cancellare. L’incontro con Papa Francesco è stato un qualcosa che non puoi descrivere scrivendo. Abbiamo finalmente consegnato nelle sue mani l’immagine della nostra Madonna chiedendo una benedizione per tutta la nostra città. Tutte le fatiche, tutte le salite, tutte le nostre sofferenze hanno trovato un riscontro stupendo che soltanto Papa Francesco poteva dare. I ringraziamenti sono tantissimi che dovremmo fare ma sintetizzando non posso fare a meno di ringraziare a nome mio e delle super gemelle Michela e Lucia, in primis il Presidentissimo dell’A.S.D Amici del Cammino Barletta, Antonucci Nicola e tutti i soci Fondatori che all’unanimità hanno deciso di sostenere i costi dei pernotti che in 18 giorni di cammino abbiamo sostenuto"

Nino Vinella ha donato all'Arcivescovo alcune pubblicazione relative all’attività del Comitato e presentato altresì la proposta di individuare in S. Ruggero il protettore del "Cammino", che, nell'epoca in cui visse, si era distinto per la sua attenzione ai poveri andandoli a trovare, portando loro conforto materiale e morale, a piedi nudi, realizzando in qualche modo una sorta di cammino di speranza verso gli indigenti.