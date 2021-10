Intercultura riparte con nuovi programmi di studi all'estero

In un mondo globalizzato in cui le competenze è bene costruirsele in constesti sempre più internazionali, esiste l'occasione preziosa a disposizione di tutti gli studenti, anche andriesi, di effettuare un periodo di studio all’estero grazie all’Associazione Intercultura, che offre anche borse di studio (a copertura totale o parziale delle spese) e percorsi di accoglienza nelle famiglie che, in tutto il mondo, ospitano i nostri ragazzi. Una sfida, un percorso educativo, un'esperienza che contribuisce alla crescita degli studenti. Una storia, tante storie da raccontare e che durano dura tutta la vita. Dopo un periodo di stop dettato dalla pandemia riprendono le attività di promozione e attivazione di percorsi virtuosi di studio all'estero.

Intercultura fa parte della rete internazionale AFS Intercultural Programs ed EFIL (European Federation for Intercultural learning) ed è presente in 65 Paesi nel mondo. Ha statuto consultivo presso l’UNESCO e il Consiglio d’Europa e collabora a molti progetti internazionali e dell’Unione Europea.

L’Associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazionali e contribuisce alla costruzione di una nuova educazione alla pace: ogni anno più di 2.200 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all’estero e oltre 800 ragazzi da tutto il mondo vengono accolti nel nostro Paese. Dal suo esordio, Intercultura ha realizzato oltre 70.000 programmi di scambio.

I ragazzi interessati ai programmi di studio all'estero potranno, con i loro genitori, presentarsi ai prossimi incontri come da programma qui di seguito:

Andria il 15/10/2021 ore 19.45 c/o sede ALLIANZ Attimonelli &Volturno di Via Barletta 109

Trani il 20/10/2020 ore 18.30 c/o sede UAAR -Via Umberto 273/275

Barletta il 22/10/2020 ore 18.00 c/o sede Nuovi Orizzonti in via dei Gerani, 6

Bisceglie il 25/10/2020 ore 18.00 c/o Castello Comunale

Corato-Ruvo il 29/10/2020 ore 18.30 c/o Associazione Francesco Ludovico Tedone, Via Vannucci 67.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la prevenzione del contagio Covid-19.