Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021 a Palazzo Della Marra

𝗟𝗮 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗘𝗯𝗿𝗮𝗶𝗰𝗮 è l’evento annuale che da ormai 22 edizioni fa conoscere tradizioni, luoghi, patrimonio storico, artistico e architettonico dell’ebraismo europeo.

Organizzata in 30 Paesi europei, la Giornata (quest’anno cade domenica 10 ottobre, città capofila è Padova) propone convegni, spettacoli, concerti, mostre e rappresentazioni teatrali, itinerari ebraici, degustazioni di specialità kasher, possibilità di assistere a momenti religiosi della tradizione ebraica.

𝗕𝗮𝗿𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 alla Giornata presso Palazzo della Marra – gentilmente messo a disposizione dal Comune di Barletta – con eventi artistico-culturali organizzati dalla Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria in collaborazione con UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) e con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Barletta.

𝗜𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁’𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗲̀ 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗢𝗚𝗛𝗜.

𝗟𝗮 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗘𝗯𝗿𝗮𝗶𝗰𝗮 è coordinata dalla AEPJ – European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage e sostenuta in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; gode del patrocinio del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟵 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬:𝟯𝟬

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼

"𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗮𝗿𝗮. 𝗥𝗶𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗚𝗶𝗻𝘇𝗯𝘂𝗿𝗴" (𝗡𝗲𝗿𝗶 𝗣𝗼𝘇𝘇𝗮 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲)

di Sandra Petrignani

presenta il libro l’Autore

modera Santa Scommegna, dirigente Settore Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta

reading a cura di Gianluigi Belsito, attore e regista teatrale

accompagnamento musicale di Domenico Mezzina

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese sino al trasferimento a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama culturale italiano. Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di via Pallamaglio all’appartamento dell’esilio a quello romano in Campo Marzio. Incontra diversi testimoni della sua avventura umana, letteraria, politica, e ne rilegge sistematicamente l’opera fin dai primi esercizi infantili. Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per certi aspetti sconosciuta.

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟯𝟬

𝗛𝗮𝘃𝗱𝗮𝗹𝗮̀

All’uscita dello Shabbat, dopo la preghiera serale, si recita la Havdalà ossia l’insieme di preghiere di separazione tra il giorno festivo e quello feriale. Essa consiste nella recitazione di quattro benedizioni: sul yain (vino), sui besamim (aromi), sul ner (fuoco), sulla Havdalà (separazione). Alla fine della Havdalà ci si scambia il tradizionale saluto shavua tov (buona settimana).

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟭𝟬 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟭

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟬

𝗜𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗘𝗯𝗿𝗮𝗶𝗰𝗮

alla presenza del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, Autorità istituzionali e Ospiti

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮

𝗔𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗺𝗲𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼. 𝗘𝗯𝗿𝗮𝗶𝘀𝗺𝗼, 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼, 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺

Furio Aharon Biagini, professore di Storia dell’Ebraismo presso l’Università del Salento

Mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Massimiliano Abdallah Cozzolino, segretario generale della Confederazione Islamica Italiana

In Genesi cap. 33, Etsav (Esaù) e Jaakov (Giacobbe), dopo un lungo periodo di separazione, ostilità e dissapori si riabbracciano fraternamente; tuttavia, all’invito di Etsav a riposare nella propria tenda, Jaakov risponde con un diniego, preferendo continuare il suo viaggio al passo dei più giovani della sua stirpe. In tale immagine diversi esegeti leggono non soltanto la separazione irreversibile tra ebrei e cristiani – questi ultimi rappresentati ante litteram da Etsav, progenitore delle genti italiche e di Roma – ma estesamente tra le religioni che discendono dal comune padre Avraham. Camminare insieme ma distinti; sembra un limite ma potrebbe rivelarsi una grande risorsa umana, storica e culturale.

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯:𝟬𝟬

𝗦𝗮𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗸𝗮𝘀𝗵𝗲𝗿

Al popolo ebraico la Torà ha consegnato principii di alimentazione e vita sotto il nome di kasheruth. Il vino ha il posto d’onore, durante Shabbat si recita su di esso il kiddush. La Torà che è paragonata al vino (“Ricorderemo il Tuo amore più fragrante del vino; essi Ti hanno amato con sincerità”).

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳:𝟬𝟬

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼

"𝗟𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲. 𝗜𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗶 𝗺𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗲𝗯𝗿𝗲𝗶 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶"

di Marc-Alain Ouaknin, prefazione di Ottavio di Grazia

presenta il libro Ottavio di Grazia, docente di Culture, identità e Religioni presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

modera Guido Regina, presidente della Associazione Italia-Israele, Bari

I Dieci Comandamenti parlano della ‘‘bontà della vita”, propongono di percorrere una via che consiste nel custodire la vita e il mondo. La vita “declinata” in “dieci parole”. L’Autore ritiene che essi siano portatori di un’etica dinamica, aperta al futuro, per vivere meglio e dare corpo alle parole e alla “parola di Dio”, capaci di aprire squarci impensabili. Essi racchiudono tutta la concezione dell’uomo biblico e del suo rapporto con gli altri: donne e uomini, genitori e figli, il ‘‘prossimo’’ vicino o sconosciuto, Dio stesso, la natura, il Testo.

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮

𝗠𝗲𝘇𝘇𝗼𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼. 𝗣𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗴𝗲𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗲.

Sergio Fontana, presidente Confindustria Bari e BAT

Luigi Pannarale, ordinario di Sociologia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi A. Moro, Bari

modera Rino Daloiso – giornalista, caporedattore de La Gazzetta del Mezzogiorno – Edizione Nord Barese

“Il Sud non è la periferia d’Europa ma il centro del Mediterraneo”, dichiarò Sergio Fontana al TGR Puglia. Trattasi di una grande visione ebraica – Abramo, dice la Torà, andava a Sud e il popolo ebraico ha privilegiato i Sud del mondo – ed esistenziale del Mezzogiorno; potrebbe essere una profezia o, più urgentemente una missione per la quale inaugurare sin da ora i cantieri dell’ingegno umano.

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟯𝟬

𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮. 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱’𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗧𝗶𝗺𝗲𝟮𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁

violini Giuseppe Antonio Palmiotti, Michele Saracino

viola Dario Cappiello

violoncello Gabriele Marzella

musiche di Émile Goué, Zykmund Schul, Józef Kropiński, Astor Piazzolla

Il quartetto d’archi Time2Quartet nasce nel 2018 ed è costituito da giovani musicisti pugliesi con alle spalle un’intensa attività concertistica ed esibizioni presso Arena di Verona, Senato della Repubblica, Ravenna Festival, Teatro Argentina, Ravello Festival, Teatro Petruzzelli di Bari, Festival URTIcanti. Hanno collaborato con FAI – Fondo Ambiente Italiano, Messapia Concert Festival, Traetta Opera Festival, Pinacoteca de Vanna, Circolo Unione – Teatro Petruzzelli di Bari, Lord Byron College, Associazione Amici della Musica di Monte Sant’Angelo. Il Time2Quartet è recentemente risultato tra i vincitori al video-concorso Interreg Greece Italy – European Cooperation Day Video Competition e al Concorso Internazionale di Musica di Pesaro (sez. musica da camera).

