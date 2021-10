"Il mistero del dipinto più venerato al mondo": incontro con il giornalista David Murgia

Il reportage, finora inedito, sulla storia avvincente e sui suoi segreti del Dipinto che, nella concezione della gente, insieme con la Sacra Sindone di Torino, dà una fisionomia certa a Gesù di Nazareth è al centro dell’incontro con il giornalista David Murgia che si terrà domenica 10 ottobre alle 20,00 a Barletta presso la parrocchia Sant’Agostino. Questo dipinto, che rappresenta il Volto miracoloso, ha dato vita a un culto praticato da milioni di persone. Parliamo dell’autentica immagine della Divina Misericordia, che Gesù ha chiesto alla santa mistica polacca Faustina Kowalska di far realizzare. Dalla Polonia alla Lituania passando per la Bielorussia le vicende di questo quadro si snodano in una vera e propria spy-story che – sullo sfondo dell’avanzata nazista e dell’invasione sovietica – raccontano, per la prima volta, il viaggio straordinario di questa sacra Immagine miracolosamente salvata da alcuni sacerdoti e, soprattutto, da un manipolo di donne coraggiose che l’hanno nascosta, rubata, comprata e riscattata, a beneficio dell’umanità intera. L’autore del reportage, David Murgia, (foto) è un giornalista professionista di TV2000 e consulente per la RAI nonché blogger di www.ilsegnodigiona.com .