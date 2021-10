Doppio appuntamento culturale al Castello: "Famiglie al museo" e "Domenica di carta"

Domenica 10 ottobre si terranno presso il Castello di Barletta due appuntamenti culturali. Si tratta di F@Mu Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e della “Domenica di carta 2021”.

F@Mu Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

- Museo Civico di Barletta, ore 9,30 – 13,00

Vogliamo una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme al museo per godere dell'arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

Vogliamo una giornata in cui i musei si trasformino in spazi colmi di colori, risa, voci, movimenti, domande, musiche; in luoghi in cui ascoltare delle storie da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare, inventare, rappresentare.

Vogliamo una giornata che lasci un segno indelebile nel cuore dei più piccoli e nei grandi il desiderio di ripetere ogni volta che sarà possibile quell'esperienza unica.

Vogliamo una giornata in cui stupirci fino a non poterne più fare a meno della bellezza che ci circonda e in cui condividere il piacere di goderla con coloro a cui vogliamo bene. Questa giornata è il nostro più grande sogno e la nostra sfida più importante.

Sono questi gli obiettivi della Giornata F@Mu 2021 a cui partecipa il Museo Civico insieme ad oltre 500 musei in tutta Italia. Bambine/i e genitori potranno partecipare al laboratorio ludo-didattico gratuito “Facciamoci il ritratto” in uno dei due turni, il primo alle 9,30 e il secondo alle 11,30. Ad ogni laboratorio saranno ammessi massimo 15 bambini accompagnati da almeno un genitore.

Occorrerà portare: colori, matita, gomma, fantasia, creatività, vivacità.

Ad accogliere i piccoli e grandi visitatori saranno le opere d’arte, i dipinti, le sculture, gli operatori didattici del Museo.

F@Mu è diventato ormai l'evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d'Italia: che sia per tutti: i Musei si stanno organizzando per rendere accessibile alle famiglie, “family friendly”, come si usa dire attualmente, le loro proposte. Questo è anche il momento di riaccogliere i bambini in un museo a loro misura.

“Domenica di carta 2021”

Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”

10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Mostra documentaria “I fondi musicali della Biblioteca di Barletta: Curci, Gallo e Cafiero”

Ritorna l’iniziativa “Domenica di Carta”, promossa dal Ministero della cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato.

Anche la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” aderisce all’edizione 2021 ed apre le sue porte a quanti ancora non conoscono gli spazi e la storia della biblioteca. I documenti d’archivio sono la fonte principale da cui i ricercatori attingono le notizie che servono per scrivere le microstorie locali e la macro Storia d’Italia.

“I fondi musicali della Biblioteca di Barletta: Curci, Gallo e Cafiero” è il tema scelto per la mostra documentaria che verrà proposta nelle sale studio della biblioteca, attraverso una selezione di documenti significativi e di particolare pregio appartenenti ai tre fondi musicali.

La mostra sarà un’importante occasione per valorizzare e conoscere i manoscritti e le composizioni a stampa dei fondi musicali presenti in biblioteca, donati per espressa volontà dei musicisti e pervenuti da diverse donazioni di concittadini.

In particolare saranno esposti una selezione di documenti scelti tra le 855 unità bibliografiche del fondo musicale Gallo, donate alla biblioteca nel 1951 dai nipoti per espressa volontà del musicista, tra le 119 unità bibliografiche del fondo Curci, pervenute per una parte attraverso l’acquisto del Comune di Barletta per lire 3.000 e da diverse donazioni di concittadini, e da 269 edizioni musicali databili tra il 1800 e inizi 1900, donate nel 1936 dal collezionista barlettano Ferdinando Cafiero.

La mostra costituirà l’occasione speciale per visitare la struttura bibliotecaria posta all’interno del castello e le sale normalmente inaccessibili all’utenza.

La Biblioteca osserverà un’apertura straordinaria con visite guidate su prenotazione per un massimo 20 partecipanti per fascia oraria (turni ogni ora).

L’ingresso sarà consentito soltanto ai possessori di certificazione verde Green Pass. “F@Mu Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”: tel. 0883/578621 (gli operatori risponderanno dalle ore 9,00 alle 19,00).

Per info e prenotazioni

“F@Mu Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”: tel. 0883/578621 (gli operatori risponderanno dalle ore 9,00 alle 19,00).

“Domenica di carta 2021”: tel. 0883/578646, mail: biblioteca@comune.barletta.bt.it