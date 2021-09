“Origini - Festival letterario” a Palazzo Della Marra

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, il Palazzo Della Marra ospiterà “Origini”, il Festival letterario promosso dal Comune di Barletta con il prezioso supporto dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, che vede la direzione artistica affidata ad Angelo Mellone, saggista, giornalista, conduttore televisivo e vicedirettore di Rai 1. “Origini” racconterà casi di cronaca nera che hanno avuto grande risalto nazionale e segnato indelebilmente il nostro immaginario. Ospiti della due giorni letteraria: Yari Selvetella, giornalista di Rai 1 che si è a lungo occupato di storia della criminalità con saggi e reportage di successo. Il suo ultimo romanzo si intitola “Le regole degli amanti” (Bompiani). Flavia Piccinni, autrice di programmi e documentari per Rai1 e Radio3 Rai con cui ha vinto numerosi premi, come il Premio Marco Rossi per l’impegno civile. Con Carmine Gazzanni ha scritto per Fandango “Nella Setta”, “Sarah” e "Storia di una scomparsa". Carmine Gazzanni giornalista professionista, inviato di Rai 2 e autore televisivo per Rai 1, dalle sue inchieste sono nate numerose interrogazioni parlamentari. È stato insignito di numerosi riconoscimenti, fra cui il Premio Piersanti Mattarella e il Premio Giornalismo Investigativo Europeo. Annalisa De Simone, già Presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo, siede nel Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce Cinecittà e collabora con Rai Fiction. Con Marsilio ha pubblicato Sempre soli con qualcuno (2021), candidato al Premio Lugnano e nella rosa del Premio Viareggio.

Andrea Di Consoli scrittore, giornalista e critico letterario italiano, scrive su “Il Sole 24 ore” e “Il Mattino”. È autore di sceneggiature e documentari, collabora con la Rai Fiction, Rai 5 e con l'Istituto Luce-Cinecittà. Tra i suoi libri di narrativa: "Il padre degli animali" (Rizzoli, 2006), “La curva della notte” (Rizzoli, 2008) e “La collera” (Rizzoli, 2012).

Gabriella Genisi, scrittrice famosa per il ciclo di libri dedicato a Lolita Lobosco, protagonista dei suoi gialli, un'attraente donna attorno ai quarant'anni con una passione per le scarpe Louboutin. Recentemente ha intrapreso un nuovo ciclo letterario che questa volta ha come protagonista Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri, e vede come teatro il Salento.

Oltre ai libri anche due sessioni di Show cooking con Peppone Calabrese, conduttore dello storico programma di Rai 1 Linea Verde, docente di antropologia del cibo presso l’Accademia Incibum e titolare della rubrica “Genius Locci” della rivista “le Frecce” di Trenitalia e il concerto di Matthew Lee, un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale. Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7 album pubblicati. Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello.

A chiudere la due giorni l’intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Informazione e l’editoria, Sen. Giuseppe Moles.

Tutte le info sul programma e le modalità di partecipazione su: https://www.facebook.com/originifestivalletterario https://www.instagram.com/originifestival/