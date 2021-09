“Barletta tra il Grano e la Sabbia. I progetti per il porto”, presentata la ristampa

Per le Giornate Europee del Patrimonio, domenica 26 settembre la Sezione di Archivio di Stato di Barletta ha colto l’occasione dell'avvio dei lavori infrastrutturali nel porto cittadino per allestire una mostra storico, documentaria e fotografica sul Porto di Barletta e presentare la ristampa anastatica del catalogo della mostra “Barletta tra il Grano e la Sabbia. I progetti per il porto” tenutasi nel 1984. Un testo fondamentale e di centrale importanza per le conoscenze del Porto di Barletta in chiave storica e scientifica, tanto più attuale in questo momento.

All'evento, svoltosi presso il teatro Curci, ha partecipato il senatore di Forza Italia Dario Damiani che, fin dall'inizio della legislatura nel 2018, ha seguito in prima persona nelle sedi ministeriali l'iter che ha condotto allo stanziamento dei cospicui fondi oggi disponibili per gli interventi. "Al porto di Barletta dedichiamo oggi un incontro che ne mette in evidenza l'importanza e centralità storica nello sviluppo di una città e di un territorio; al tempo stesso, possiamo finalmente parlare della sua valorizzazione, grazie agli imminenti lavori. Oggi, quindi, riannodiamo un filo col passato e guardiamo al futuro, non solo a parole ma presentando alla città progetti concreti che entro pochi mesi saranno realtà. Le risorse disponibili sono ingenti: voglio ricordare i 25 milioni di euro per il prolungamento dei moli foranei e il dragaggio, 1.8 milioni per il consolidamento della banchina n. 3, 400 mila euro per l'area security, 1.2 milioni per il restauro del Faro napoleonico e altro ancora. L'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale avvierà tutte queste opere entro il 2022, per cui siamo davvero ad una svolta per il nostro porto e tutto l'indotto, dopo decenni di promesse mai concretizzate", ha concluso il parlamentare.