Premio Internazionale Giovani Pianisti “Città di Barletta”, online il Galà dei vincitori

Un nuovo imperdibile appuntamento con la musica oggi 26 settembre con il secondo Galà Concerto dei Vincitori Assoluti del Premio Internazionale Giovani Pianisti “Città di Barletta”, il dulcis in fundo di un indotto totalmente volto al servizio dell’arte e di chi dell’arte ha fatto una forza motrice.

Nato nel seno del Concorso Internazionale per Giovani Talenti “Città di Barletta”, giunto al suo trentunesimo anno di vita e organizzato dall’Associazione artistico-culturale G. Curci, l’appuntamento di oggi, con “porte” virtuali alle 20, chiude, con l’esibizione dei Primi Assoluti della Sezione di Pianoforte, una compagine artistica che ha sfidato persino la pandemia e che ad oggi è l’emblema di uno dei più importanti eventi musicali a livello mondiale. Il concorso, con il Patrocinio e il Sostegno del Comune di Barletta, della Regione Puglia e del Ministero dei Beni Culturali, ha contato ben 250 partecipanti, provenienti da oltre 30 nazioni e da ogni parte del mondo (Italia, Hong Kong, Cina, Stati Uniti, Svizzera, Polonia, Australia, Spagna, Lituania, Malesia, Illinois, California, Corea del Sud, Ungheria, San Salvador, Colombia, Belgio, Francia, Giappone, Germania, Turchia, Tailandia, Portogallo, Albania, Armenia, Lettonia, Indonesia, Taiwan, Messico, Repubblica Ceca e India), suddivisi in quattro sezioni: pianoforte; archi chitarra e fiati; Duo dal trio all’ensemble; Composizione per solista, duo, ensemble e orchestra d’archi (con o senza elettronica). A valutarli, insigni giurie internazionali, che hanno potuto vantare la presenza di personalità artistiche d’eccellenza come Johanna Selleck, Andrián Pertout, Nicola Monopoli, Paolo Geminiani, Dilbag Tokay, Pietro Doronzo, Keng Zhou, Anatoly Zatin, Giuseppe Monopoli, Giuseppe Nese, Assunta Cipullo, Isidoro Nugnes, Luca Dimiccoli, con il coordinamento artistico di Francesco Monopoli ed Emanuele Arciuli.

Previsti per i vincitori 9mila euro in denaro e dieci concerti-premio. A causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, l’intero concorso quest’anno si è svolto rigorosamente online (oltre 50 le ore di trasmissione), al fine di garantire la tutela della salute dei musicisti e del pubblico stesso. Sarà però ugualmente possibile assistere all’entusiasmante finale del Galà Concerto collegandosi al link https://www.youtube.com/watch?v=yclxOVEa3Ps alle 20 sulla pagina Facebook dell’associazione Curci, per lasciarsi ancora una volta permeare dal prodigio della musica.