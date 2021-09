Giornate Europee Patrimonio, presentazione ristampa “Barletta tra il Grano e la Sabbia”

Torna l’iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea. Un insieme di eventi culturali che quest’anno celebreranno il “patrimonio inclusivo e diversificato”, per incoraggiare un’ampia partecipazione alla cultura e promuovere e celebrare la diversità. Grande attenzione all’eliminazione delle barriere per rendere gli eventi più accessibili a tutti ed infatti lo slogan è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, traduzione del tema scelto dal Consiglio d’Europa “Heritage: All inclusive”.

Le Giornate europee del patrimonio (25 e 26 settembre 2021), un’iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea dal 1999, rappresentano un insieme di eventi culturali partecipativi tra i più celebrati dai cittadini europei. Per la loro natura paneuropea, questi eventi tendono a riunire i cittadini e contribuiscono a far emergere la dimensione europea e il valore del patrimonio culturale nei 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea. Ogni anno sono organizzati oltre 70 mila eventi per sensibilizzare il pubblico al patrimonio comune dell’Europa e alla necessità di proteggerlo per le generazioni presenti e future.

Particolare attenzione sarà rivolta a rendere gli eventi più accessibili, in termini di eliminazione delle barriere fisiche e di offerta di una piattaforma a diversi gruppi, comprese le persone vulnerabili ed emarginate che spesso hanno meno opportunità di condividere le loro storie.

Dopo un anno segnato dalla pandemia da Covid-19, le Giornate europee del patrimonio celebreranno la riapertura dei siti del patrimonio e offriranno a tutti un’opportunità di incontro e condivisione.

L’Archivio di Stato di Bari e le Sezione di Archivio di Stato di Barletta e Trani in questa ottica di divulgazione e fruizione dei beni culturali, tesoro delle comunità, ha allestito tre proposte che colgono nel significato pieno lo slogan della manifestazione.

L’Archivio di stato di Bari, nelle sua sede monumentale, la Cittadella della Cultura, in via Pietro Oreste 45, il 25 ed il 26 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 organizza visite guidate alla sede monumentale dell’Istituto ed alla rassegna documentaria “L’Archivio si presenta” in cui viene riproposta parte della mostra Alla scoperta dell’Archivio, presentata nel 2019. Nel corso delle visite guidate sarà proiettato un filmato relativo alle attività scientifiche ed ai servizi al pubblico erogati dall’Archivio di Stato di Bari.

La Sezione di Archivio di Stato di Barletta, a sua volta, ha pensato di cogliere l’occasione della partenza dei lavori strutturali al Porto per allestire una mostra storico, documentaria e fotografica sul Porto di Barletta e al contempo presentare la ristampa anastatica del catalogo della mostra “Barletta tra il Grano e la Sabbia. I progetti per il porto” tenutasi 37 anni fa nel 1984. Un testo, questo, fondamentale e di centrale importanza per le conoscenze del Porto di Barletta in chiave storica e scientifica, tanto più attuale in questo momento.

La mostra ed il suo catalogo fu curata agli inizi degli anni ’80, da un pool di professionisti degli archivi e nessuno, in seguito, ha mai più così ben organicamente trattato. Il lavoro, risultato di una lunga ed impegnativa serie di ricerche, rappresenta un valido strumento soprattutto per i giovani studiosi e ricercatori che desta l’interesse e la sensibilità di coloro che hanno il desiderio e la curiosità di comprendere e valutare gli effetti, soprattutto culturali, che hanno unito da sempre Barletta al suo Porto.

Della iniziativa ne sarà data ampia diffusione mediatica privilegiando gli istituti scolastici del territorio provinciale.

Ed infine, a completare il sostanzioso programma, la Sezione di Archivio di Stato di Trani, in ossequio dello slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze, organizza la mostra storico-iconografica e documentaria riguardante i “tesori” dell’Archivio di Stato di Trani.

La mostra avrà luogo nei locali della Sezione di Archivio di Stato di Trani siti in via Archivio n. 3, sabato 25 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Michele Grimaldi

Direttore Archivio di Stato di Bari Barletta e Trani