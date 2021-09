CPIA BAT Istruzione Adulti, aperte le iscrizioni ai corsi presso la scuola "Manzoni"

Sono aperte le iscrizioni al CPIA BAT per l'A.S. 2021/2022. Per iscriversi in modo autonomo basta cliccare sull’icona “Iscrizioni online” presente sul sito istituzionale www.cpiabat.edu.it, nel menu a destra, e compilare il modulo seguendo le indicazioni fornite.

L'iscrizione non è vincolante, ma serve alla scuola per organizzare i diversi corsi da attivare. Ricevuta l'iscrizione, la scuola, sulla base del quadro organizzativo generale, contatterà telefonicamente gli iscritti o invierà una e-mail per un appuntamento di perfezionamento della stessa.

Nel modulo iscrizioni, i campi contrassegnati con l’asterisco devono essere compilati obbligatoriamente.

Il CPIA BAT (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) è una scuola statale, pubblica e gratuita, la cui offerta formativa è rivolta agli adulti che non hanno potuto assolvere l’obbligo scolastico (terza media, primo biennio della scuola superiore) oltre che agli stranieri che necessitano di corsi di lingua italiana.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.cpiabat.edu.it o telefonare al numero 0883/246544, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La sede associata "Manzoni" di Barletta, ubicata in via Guglielmo Marconi,12, è lieta di accogliere personalmente tutti i corsisti, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19.00, per le iscrizioni al nuovo anno scolastico.