Barletta Disfida Opera Viva, tutti i divieti da osservare nell'area del Carosello storico

"Barletta Disfida opera viva". Per assistere al carosello storico in piazza Aldo Moro, in programma il 16, 17 e 18 settembre (porta ore 20.15, inizio spettacolo alle 21.15) l’ingresso per il pubblico munito di biglietto sarà consentito solo da via Baccarini. Per giornalisti e operatori dei media accreditati ingresso dedicato in via Geremia Di Scanno.

Come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio scorso, per assistere agli eventi occorrerà esibire la certificazione “green pass”, in cartaceo o digitale, unitamente al documento d’identità, eccezion fatta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.



“BARLETTA DISFIDA OPERA VIVA”. I DIVIETI DA OSSERVARE NELL’AREA DELLO SPETTACOLO PER IL CAROSELLO STORICO IN PIAZZA MORO



Sulla base del Piano di Sicurezza adottato dall’Ente con determina dirigenziale n. 1461 dello scorso 3 settembre, in occasione del Carosello storico programmato in piazza Aldo Moro nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2021 per l’evento “Barletta Disfida Opera Viva” (porta ore 20.15 inizio spettacolo ore 21.15) si rende noto che in fase di accesso del pubblico all’area spettacolo potranno essere ispezionati singolarmente borse e zaini ed il materiale non idoneo non potrà essere introdotto all’interno dell’area di pertinenza della manifestazione. Per motivi di sicurezza non è previsto un deposito di zaini, borse, caschi o altri oggetti personali. Per velocizzare i tempi di accesso all’area spettacoli ed agevolare i controlli da parte degli

addetti alla sicurezza è vivamente sconsigliato accedere con zaini e borse. Sarà del tutto vietato:

• Introdurre VALIGIE, TROLLEY, BORSE e ZAINI più grandi di 15 litri;

• Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

• Introdurre TROMBETTE DA STADIO;

• Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIFIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o

TAGLIO;

• Introdurre CATENE;

• Introdurre BEVANDE ALCOLICHE di qualsiasi gradazione;

• Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;

• Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA più grandi di 0,5 l (sono ammesse solo bottiglie in plastica non più grandi di 0,5 l senza tappo);

• Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;

• Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;

• Introdurre DRONI e AEROPLANI TELECOMANDATI;

• Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;

• Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;

• Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;

• Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

• Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

• Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi presenti nell’area di pertinenza della manifestazione;

• Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

• Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;

• utilizzare fiamme libere.

Ad ogni persona in evidente stato di ubriachezza e/o alterazione o per qualunque altro legittimo motivo, verrà inibito l’ingresso alla zona concerto. Le persone che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso della manifestazione, creando disturbo o molestia ai presenti, saranno allontanate dalla zona della manifestazione. Verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione.