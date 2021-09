Biblioteca Loffredo, 9 mila euro dal Ministero della Cultura per acquisto libri

Anche per il 2021 il Ministero della Cultura ha previsto in favore delle biblioteche lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'acquisto di pubblicazioni in libreria.

Con il Decreto n. 550 del 1° settembre 2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore è stato approvato l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal D.M. n. 191 del 24 maggio 2021, assegnando alla biblioteca “Sabino Loffredo” la somma di euro 9.204,87, maggiore rispetto a quella inizialmente prevista dal bando di euro 7.000,00.

La misura di sostegno, adottata in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentirà alle biblioteche beneficiarie di acquistare numerose nuove pubblicazioni e, conseguentemente, offrire un concreto aiuto alla filiera dell’editoria incrementando, a tutto vantaggio degli utenti, la varietà dei titoli in catalogo. La quota del contributo è proporzionata al patrimonio librario del soggetto, potendo la “Loffredo” contare su una “dote” libraria superiore ai ventimila volumi.

Le risorse assegnate dovranno essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, quindi rendicontate entro il 30 novembre prossimo. Il sostegno si sostanzia prevalentemente nell’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie locali con codice ATECO (ovvero la combinazione alfanumerica che identifica le attività economiche) principale 47.61.

Per il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito <<Occorre riconoscere il dinamismo e la professionalità che caratterizzano l’organizzazione della “Loffredo”, che punta anche su queste opportunità per confermarsi polo culturale della città e di un territorio che ne riconosce, con franchezza, il valore. Se la città di Barletta ha ricevuto in questo settore riconoscimenti di rilievo nazionale e ambisce a nuovi significativi traguardi è innegabile l’attivo contributo derivante dalla nostra biblioteca in ambito istituzionale, sociale e scolastico>>.