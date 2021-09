Festa Esaltazione della Croce al S. Sepolcro: il programma

Il programma delle celebrazioni che si terranno a Barletta, presso la Parrocchia Basilica Santo Sepolcro, con il patrocinio dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce, in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce e dei solenni festeggiamenti in onore dell’Insigne Reliquia del Santo Legno della Croce sul tema “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo”.

SOLENNE TRIDUO

ore 18:15, Intronizzazione della Stauroteca

ore 18.30, S. Rosario

Sabato 11 settembre

ore 18:15, Intronizzazione della Stauroteca

ore 19:00, Celebrazione eucaristica presieduta da don Leonardo Pinnelli vicario parrocchiale Madonna di Pompei e Direttore ufficio catechistico – Andria

Domenica 12 settembre – XXIV del Tempo ordinario

Sante Messe ore 8:30 – 10:00 – 12:00

ore 19:00, celebrazione eucaristica presieduta da don Mauro Dibenedetto parroco e padre spirituale dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce. Durante la celebrazione Eucaristica, Rito di vestizione di un nuovo confratello e presentazione dei novizi nell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce

“IO DONO” dalle 8:00 alle 11:00, sul sagrato della Basilica, Stand dell’Avis con autoemoteca e donazione del Sangue

Lunedì 13 settembre

ore 19:00, Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Piazzolla biblista e rettore Chiesa Purgatorio – Barletta

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - Festa dell’Esaltazione della Croce

ore 9:30, Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Lattanzio, novello sacerdote

ore 19:30, Solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Sergio Pellegrini, vicario generale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, con la partecipazione dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce, dell’O.E.S.S.G., il Signor Sindaco e le Autorità Civili e Militari (teletrasmessa dall’emittente televisiva Amica 9, canale 91)

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme anti-Covid.

I fedeli dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani entrando in Basilica.

La capienza in Basilica è di 170 posti.

«Carissimi, - scrive Don Mauro Dibenedetto - nella croce ci viene rivelata l’identità più profonda di Gesù: l’essere Figlio di Dio. Il valore tutto particolare dell’esaltazione della crocifissione ha le sue radici nell’atteggiamento di Gesù che si offre completamente alla volontà del Padre. Anche noi siamo invitati a vedere nella croce la capacità di fare della nostra vita un dono di amore. Solo così anche per noi la croce diventa un “vanto”, nel senso di considerarla un elemento irrinunciabile per la nostra vita di fede. In questo tempo prolungato di pandemia, che ancora non ci permette di vivere con serenità i vari momenti della vita, è nostro desiderio celebrare l’annuale Festa dell’Esaltazione della Croce onorando la reliquia del Santo Legno, che da secoli è custodita nella nostra Basilica del Santo Sepolcro, lasciandoci illuminare dalla grazia redentrice che sgorga dalla Croce».