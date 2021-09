Il teatro Fantàsia torna in scena: seconda edizione di "R-estate all'infanzia"

Sabato 11 settembre il Teatro Fantàsia ritorna in scena presentando la seconda edizione della rassegna teatrale “R-estate all’infanzia” realizzata con il sostegno del Comune di Barletta nell’ambito dell’avviso “Si va in scena 2021”. Un tuffo in due eventi per bambini, legati dallo stesso filo conduttore, quello della diversità. Trasportati in un mondo dove tutto è possibile ed ogni difficoltà e ostacolo viene superato con la forza dell’amicizia di due diversi, ma simpaticissimi, animali parlanti.

Tale evento avrà luogo presso la villa Bonelli di Barletta.

Si partirà dalle ore 17:30 con “La materia dei sogni” un breve laboratorio teatrale pre-spettacolo, per far sì che i bambini fin da subito diventino parte attiva dell’esibizione. Infatti i protagonisti, attraverso il Gioco Teatro, saranno proprio i più piccoli. I bambini, guidati dall’attore Alessandro Piazzolla, impareranno ad affrontare le difficoltà e le paure incontrate nel percorso, attraverso la magia del teatro.

Subito dopo, alle ore 18:00, inizierà il vero spettacolo “La leggenda dimenticata”, liberamente ispirata al libro “Il coraggio dei gamberi – favole per bambini persi” dello stesso Alessandro Piazzolla. Il tema principale della rappresentazione verterà sulla diversità.

“Nel momento in cui, il diverso nella società spaventa e viene visto come sbagliato, il teatro può essere un buon mezzo per far comprendere ai più piccoli, ma in generale a tutto il pubblico, che la diversità può diventare un arricchimento per l’altro, anziché un ostacolo.” Motiva così la sua scelta il direttore artistico e aggiunge “I protagonisti saranno due animali buffissimi, uno scoiattolo ed un unicorno, che pur volendo giocare insieme, troveranno sempre qualcuno che si intrometterà nel percorso, provocando loro molte problematicità.” Riusciranno mai, i due animali, grazie al loro legame, a poter finalmente giocare insieme?

Pièce teatrale realizzata con la direzione artistica di Alessandro Piazzolla e le coreografie a cura di Flora Gargano del Teatro Danza; dalla durata di 45 minuti circa, consigliata alla fascia di bambini dagli 7 anni in su.

L’ingresso è gratuito, ma per accedere è necessaria la prenotazione e l’esibizione del Green Pass (dai 12 anni). Gli spettatori potranno accedere solo con mascherina chirurgica o di livello superiore di protezione. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.

Per qualsiasi informazione contattare il 3403310937, oppure recarsi direttamente alla sede del Teatro Fantàsia, previo avviso, in via Imbriani 144, Barletta.