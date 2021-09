Settembre a Barletta, un concentrato di Storia

Settembre, vero “concentrato” nel calendario di Storia per Barletta. Mese carico di memoria e di memorie. 1943: l’occupazione nazista, l’eccidio di vigili urbani e netturbini, la resistenza dei militari. 1959: mercoledì 16, il tragico crollo di Via Canosa con le cinquantotto vittime di malaedilizia. 1979: il record mondiale sui 200 metri di Pietro Mennea a Città del Messico col tempo di 19”72 rimasto imbattuto diciassette anni.

Queste le date veramente storiche, documentate e certificate. Ma ad aggiungere il carico da qualche anno ci hanno pensato trasferendo anche la Disfida in questo mese di vendemmia: e così, nel prossimo fine settimana, avremo l’ennesima Disfida settembrina di fine stagione che, con decisione di tempi politicamente ed amministrativamente abbastanza vicini, fu spostata in questi giorni come offerta collaterale per i visitatori di Bari alla Fiera del Levante. E ora che della Fiera si parla in tutt’altri termini (dall’ospedale creato per l’emergenza sanitaria dal governatore Emiliano alla recessione espositiva) sarebbe il caso di aggiornare anche la data di quella cosiddetta “rievocazione”… Vedremo.

MA QUALE “12 SETTEMBRE” incide maggiormente nell’identità storica e socio-culturale dei Barlettani. Fino a quella data del 1979, quando piombò su tutto il pianeta la notizia del primato mondiale di Pietro-Mennea-Freccia-del-Sud-ed-oltre, Barletta ricordava i dieci vigili urbani e i due netturbini trucidati dai parà tedeschi durante quell’occupazione a pochi giorni dall’armistizio dell’8 settembre 1943 e delle centinaia di vittime civili e di quei militari che, agli ordini del colonnello Grasso, vollero opporsi armi alla mano.

Fra attente revisioni documentaristiche e testimoniali, la creazione di un Archivio della Resistenza e della Memoria, le celebrazioni sui luoghi-simbolo, il 12 settembre 1943 è divenuto l’emblema del gonfalone civico, con le due medaglie d’oro, al merito civile ed al valore militare, che lo fregiano. Una via (traversa di Via Regina Margherita) ricorda la data nella toponomastica cittadina.

MENNEA DAY è tuttavia la ricorrenza di quel record messicano (poi battuto ma che resta tuttora come primato europeo di categoria), ricorrenza voluta dal presidente del Coni Giovanni Malagò a valere sull’intero territorio nazionale. E che per Barletta, grazie ad una fatalissima coincidenza nel tempo e nello spazio, esprime pure il lungomare dedicato al Campione, il quale fregia indirettamente la Città con la sua medaglia d’oro conquistata allo Stadio Lenin di Mosca per le Olimpiadi 1980 in quella fantastica rimonta passata alla Storia dello Sport ed oltre…

Strade, medaglie, orgoglio e commozione, dunque, per entrambi questi 12 settembre che, ciascuno a proprio modo, caratterizzano il profilo di Barletta agli occhi del mondo ed anche di tutti noi Barlettani.

Obbligati (o educati?) al rispetto di entrambe, perché frutto di stagioni storicamente diverse della vita cittadina ma che inducono a varie riflessioni e ragionamenti sul perché sentirsi fieri dell’essere e del sentirsi Barlettani anche sul piano della civile convivenza e di queste comuni “radici”.

Nino Vinella, giornalista