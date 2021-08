"Dantesca: la Divina Commedia in Opera" in Concattedrale a Barletta

Giovedì 26 agosto 2021, a Barletta, nella Basilica Concattedrale, alle ore 20.00, con inizio alle 20.30, si terrà lo spettacolo “ ‘Dantesca’. La Divina Commedia in Opera”, musiche nuove in prima assoluta di Pasquale Francesco Leonardo Somma.

Otto quadri sinfonici ispirati alle terzine dantesche della Divina Commedia. Un affascinante viaggio musicale tra Inferno, Purgatorio e Paradiso interpretate dal soprano Monica Paciolla, dal mezzosoprano Liliana Guellour, dal tenore Giovanni de Bari e dal baritono Massimiliano Guerrieri. Musiche nuove in prima assoluta composte e dirette dal direttore d’orchestra e pianista Pasquale Somma mirabilmente legate dalla voce dell'attore Mauro Racanati; le proiezioni artistiche in tecnica mista dell’artista Annarita Scaramuzzi impreziosiscono e completano uno spettacolo in cui protagonista è l’ARTE.

La magia di assistere ad una prima assoluta, l’emozione dei versi della Divina Commedia, i personaggi più belli che Dante ha reso immortali, il fascino delle illustrazioni create appositamente per l’opera, quattro voci di alto livello, l’Apulia Sinfonietta orchestra e la maestosa cornice della Concattedrale di Barletta.

L’evento organizzato dall’Associazione culturale musicale Apulia Sinfonietta è in coproduzione con la Concattedrale Santa Maria Maggiore in Barletta e Comune di Barletta rientrando nel cartellone “Si va in scena” della Città estate 2021.

Ingresso su prenotazione: 320 8792472 o nella sede (Corso Cavour, 51)