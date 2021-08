“Gennaro Citera. Appunti di un seminarista”, un libro per conoscere padre Gennaro

Giovedì 12 agosto, a Barletta, presso il Santuario Maria SS. dello Sterpeto, alle ore 20.30, avrà luogo la presentazione del libro “Gennaro Citera. Appunti di un seminarista”, a cura di Giulia Scuro, Editrice Rotas.

Intervengono: Padre Alberto Barbaro osj e la Curatrice del libro; seguiranno alcune testimonianze. Presenta Riccardo Losappio.

“Leggendo questa raccolta di pensieri, ti accorgi come non si nasce sacerdoti, ma lo si diventa. Le riflessioni contenute in questo libro parlano di un cammino graduale fatto di abbandono fiducioso in Dio e di confidenza verso la Madre di Dio. Comprendi come una chiamata è incompleta e non sortisce l’effetto sperato senza un risposta adeguata e decisa. Gli scritti risalgono agli anni settanta, al periodo in cui Padre Gennaro era seminarista e studente. Ha un pensiero per tutti, in particolare per la sua famiglia e per la Congregazione.

Padre Gennaro Citera nasce a Sanza il 27 settembre 1944. Nel 1969 entra nel noviziato nella Congregazione degli Oblati di San Giuseppe o dei Giuseppini e il 12 agosto 1978 è ordinato presbitero. Tanti gli incarichi espletati, tra cui, dal settembre 1997 al 2014, quello di Rettore della Casa e parroco del Santuario-Parrocchia Maria SS. dello Sterpeto in Barletta. Muore a Napoli il 28 ottobre 2017.

