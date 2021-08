"Io, un avvocato" di Carmine Di Paola alla rassegna "Cinema e libri tra sabbia e stelle"

“Io, un avvocato” di Carmine Di Paola è un’altra novità editoriale inserita nel ricco calendario della seconda edizione de “Il Cinema tra Sabbia e Stelle”. La presentazione del romanzo è in programma giovedì 12 agosto alle ore 19.30 presso il Lido I Ribelli sulla Litoranea Pietro Mennea di Barletta. Conversazione affidata allo scrittore Fulvio Frezza.

Carmine Di Paola è alla sua prima esperienza narrativa. Scrive versi mai pubblicati. La sua opera nasce in tempo di lockdown. Le udienze saltate e il ritmo quotidiano rallentato hanno portato il noto penalista barlettano a tracciare un bilancio della sua vita e della sua attività.

Di Paola vive nella città della Disfida, dove è nato 73 anni fa. Coniugato, con tre figli, ha frequentato il Liceo Classico e si è laureato in Giurisprudenza nel 1970. Iscritto all’Ordine di Trani dal 1974, avvocato penalista, è stato Presidente della Camera Penale di Trani. Ha collaborato nell’Istituto di Procedura Penale dell’Università degli Studi di Bari ed è stato componente di commissioni di esami per l’abilitazione alla professione forense. A più riprese si è impegnato in politica.

Nel suo libro “Io, un avvocato”, edito da Progedit, c’è il resoconto dei suoi primi 50 anni di professione. Una serena passeggiata lungo un arco temporale dedicato interamente allo studio e alla professione forense. La nitida messa a fuoco, attraverso i ricordi, di momenti esaltanti e prostrazioni, di fatti e situazioni, di sensazioni, stati d’animo, personaggi fondanti e comparse, affetti familiari, solide amicizie nate nei tribunali nel corso della sua attività quotidiana.

Un impegno costante, concreto, ispirato al fascino della toga. Un racconto spesso velato di malinconia. Nozze d’oro di una esperienza vissuta sempre e comunque sotto i riflettori di valori semplici e non rinunziabili. Dalle pagine del libro traspare la riflessione di Carmine Di Paola sul lavoro come veste qualificante, sul rispetto per il prossimo e le istituzioni, sul rigore morale e intellettuale, sull’umiltà, la sobrietà, la caparbietà nel perseguire una meta e un risultato, per migliorarsi e lasciare un segno.

“E pensare che agli inizi l’aspirazione era quella di diventare notaio, poi la professione forense prese il sopravvento” afferma l’autore.

Dopo l’incontro con Carmine Di Paola seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “Il diritto di opporsi” di Destin Daniel Cretton.

Gli eventi letterari del cartellone “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” sono gratuiti. La rassegna a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it. In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si informa il pubblico che, in ottemperanza al decreto del 22.07.2021, per accedere all’arena è necessario essere in possesso della certificazione “Green Pass” ovvero dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.