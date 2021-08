Concerto con le musiche di Ennio Morricone per la festa del SS. Salvatore

“Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com'eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno. La musica esige che prima si guardi dentro se stessi, poi che si esprima quanto elaborato nella partitura e nell'esecuzione.” – M° Ennio Morricone

È tempo di riaccendere i motori, di issare nuovamente le vele per riprendere il viaggio della vita interrotto a motivo di un nemico invisibile che da qualche anno, misteriosamente, attanaglia il nostro pianeta soffocandolo in ogni sua parte, in ogni suo contesto, in ogni sua “funzione vitale”.

Siamo spettatori e attori di eventi che ci appartengono e di cui spetta a noi gestirne e prenderne cura. Siamo fatti per realizzare qualcosa nella nostra esistenza terrena non per un proprio interesse o prestigio personale, ma per produrre ed edificare per il nostro prossimo, per il bene della società: siamo fatti per la vita! Nonostante l’annichilimento sembri prendere il sopravvento sull’uomo a causa di un virus ribelle, questo non ha però intaccato la speranza che, tra le tante virtù, Dio ha riservato per noi, rendendoci con Lui vittoriosi in tutto e per tutto. Una vittoria che sa di amore, di luce, che rinvigorisce e risana, che tocca nel profondo, scegliendo degli strumenti che danno testimonianza di una bellezza che solo suo Figlio poteva offrire all’umanità: la Trasfigurazione!

Ed è proprio nella serata del 6 agosto 2021, questa bellezza divina si è espressa tra le note del celeberrimo compositore, il M° Ennio Morricone, scomparso qualche anno fa, definendolo personalmente “il Mozart del XXI° secolo”, attraverso l’impeccabile esecuzione dei suoi brani ad opera dell’Orchestra giovanile BAT della “Fondazione Biagio Abbate” diretta dal M° Benedetto Grillo; un concerto tenutosi presso la Parrocchia di Sant’Agostino di Barletta in occasione della festa parrocchiale del SS. Salvatore.

La partecipazione di tantissimi fedeli che, legati dalla tradizione secolare alla sacra tavola del Cristo legato alla colonna, si è lasciata trasportare non solo da emozioni indescrivibili, ma da un silenzio orante ed attento all’esecuzione dei musicisti, al senso di riflessione e di ammirazione, proprio perché la musica è anche una delle più alte espressioni di preghiera e raccoglimento! Davanti a questo splendore che traspare dal volto glorioso del Cristo, non posso non realizzare questo connubio tra Dio e la musica. Le opere del compositore che per anni sono state colonne sonore di famosi film a livello internazionale, sono espressione di bellezza autentica, indicibile che, in quella serata, hanno senz’altro fatto vibrare le corde dell’anima e del cuore, lasciandone un’impronta che rimarrà senza dubbio nella storia della musica e non solo. Grato a Dio per i suoi splendidi doni che immancabilmente riserva a noi suoi Figli, siamo testimoni di non essere mai perduti ma di tenere gli occhi fissi alle vere bellezze della nostra esistenza che in questa vita terrena sono il preludio di ciò che si compirà nella vita eterna.

Ufficio Stampa: Flavio Vaccariello