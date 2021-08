"La forza delle donne", la giornalista RAI Adriana Pannitteri a Palazzo Della Marra

Nata a Roma, volto noto del TG1, Adriana Pannitteri ha seguito come inviata i casi più scottanti di cronaca. Si è fatta conoscere ed apprezzare anche come conduttrice di alcuni seguitissimi programmi come “Prima pagina” e “Unomattina Estate“ nonché come autrice di diversi libri. Debutta nel 2006 con “Madri assassine. Diario da Castiglione delle Stiviere”. Nel 2007 si occupa di testamento biologico con il libro “Vite sospese: Eutanasia, un diritto?”. Con Beppino Englaro, nel 2009 analizza la vicenda sconvolgente della figlia Eluana con il libro “La vita senza limiti: la morte di Eluana in uno Stato di diritto”. Da quel libro è stato tratto il film liberamente ispirato di Marco Bellocchio “Bella addormentata”. Nel 2013 pubblica il saggio “La pazzia dimenticata, viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari”. Nel 2017 pubblica il suo primo romanzo: “Cronaca di un delitto annunciato”. Seguirà nel 2020 Il suo ultimo nato "La forza delle donne". Con questo lavoro, ispirato liberamente a una storia vera, Adriana Pannitteri torna dopo tre anni dall’uscita dell’ultimo romanzo “Cronaca di un delitto annunciato” a raccontare un’altra storia drammatica di femminicidio ma questa volta sceglie un linguaggio più lieve per poter comunicare soprattutto con i ragazzi. Pensato e scritto con un obiettivo preciso: rivolgersi soprattutto ai giovani e fornire loro lo spunto per una riflessione intima e personale su un tema importante che da sempre all’autrice sta molto a cuore.

Tema che Adriana Pannitteri approfondirà mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 19:00 a Palazzo Della Marra.

La manifestazione, organizzata dal “Centro Studi Barletta in Rosa – A.P.S.”, gode del patrocinio del Comune di Barletta.

Interverranno:

Prof.ssa Mariagrazia Vitobello – Presidente del Centro Studi Barletta in Rosa – A.P.S.;

Dott. Cosimo Damiano Cannito – Sindaco di Barletta;

Intervista:

Dott. Giuseppe Dimiccoli – Giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”;

Voce narrante:

Christian Binetti – attore.