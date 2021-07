30 luglio 2000: Nasce la Bar.S.A.

Il 30 luglio nacque la Bar.S.A. (Barletta Servizi Ambientali), una società mista con capitale pubblico-privato (72% al pubblico, il resto al privato Manutencoop di Bologna). Approvata nella seduta consiliare del 20 novembre 1999, diventò operativa il 30 luglio del 2000 con la finalità di semplificare, a vantaggio dei cittadini, l’uso dei servizi pubblici, cominciando da quello della Nettezza Urbana, fino allora affidata a ditte private. Tra gli obiettivi strategici principali, quello di contenere i costi, aumentando la qualità dei servizi.

Presidente del Consiglio di Amministrazione fu eletto Agostino Parigi e membri del Consiglio di Amministrazione Gianni Tiani per i democratici, Michele Dibenedetto per i DS, Nicola Palmieri per il Partito Popolare e Cosimo Curiello per Rifondazione. Ma l’elezione del Consiglio di Amministrazione non fu indolore perché lacerò profondamente i partiti. Fra i Democratici affiorò un contrasto fra il portavoce Raffaele Fiore e il consigliere Cosimo Dilillo che lamentò fra l’altro il fatto che il presidente non fosse un barlettano.

In casa DS lo strappo maggiore venne dal dirigente Luigi Pannarale che si dimise dalla segreteria del partito inviando una lettera al segretario politico Michele Borraccino, lamentando mancanza di collegialità nelle decisioni. (R. RUSSO, Barletta, il Novecento, Editrice Rotas - Barletta 2008)

Didascalia:

Copertina libro

Gli uffici della Bar.S.A.