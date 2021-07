26 luglio 1542: Città a rischio di fallimento, esentata per dieci anni dal regime fiscale

26 luglio 1542: Don Pietro da Toledo, viceré di Napoli, attesa la disastrosa condizione economica della città a rischio di fallimento, la esenta per dieci anni dal regime fiscale

Come contropartita chiede che la città rafforzi le proprie opere di fortificazione, specialmente il porto, le difese costiere e il rafforzamento delle mura lungo borgo di S. Giacomo. Accanto alle nuove opere, avvennero anche degli adeguamenti organizzativi nella struttura pubblica, come il trasferimento del Tribunale del Palazzo Pretorio al Palazzo dell’Università.

Infatti, poiché i locali del Palazzo Pretorio andarono incontro ad un prematuro decadimento, prima il Tribunale della Regia Audientia (1540) e poi della Regia Capitania (1549), si trasferirono nell’edificio che, su via dell’Università (oggi via Municipio) dal 1512 ospitava gli uffici comunali, strada che a quell’epoca si chiamò via della Corte. Purtroppo anche nei nuovi locali la sistemazione del tribunale non fu adeguata alle necessità degli uffici giudiziari che così furono momentaneamente trasferiti a Trani, per non farvi più ritorno. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Il palazzo comunale, dai primi anni del ‘500 era ubicato su via dell’Università, poi della Corte, oggi via Municipio (disegno di Mimmo Tota)