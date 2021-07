Premio "A. Parmaliana" 2021 per miglior tesi Dottorato al barlettano Nicola Di Fidio

E’ il barlettano dottor Nicola Di Fidio del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa il vincitore del Premio “Adolfo Parmaliana 2021” della Società Chimica Italiana assegnato alla migliore tesi di dottorato di ricerca svolta sul tema “ Catalisi per lo sviluppo sostenibile”.

Il prestigioso premio, giunto alla dodicesima edizione, è stato istituito per onorare la memoria del professor Adolfo Parmaliana, docente di Chimica industriale presso l’Università di Messina, appartenente al Gruppo Interdivisionale di Catalisi. La tesi di dottorato premiata, dal titolo "Innovative process for the conversion of residual biomass into high added-value products combining chemical and biological catalysis", ossia "Un processo innovativo per la conversione di biomasse residuali in prodotti a elevato valore aggiunto grazie alla combinazione della catalisi chimica e biologica", descrive un lavoro di ricerca volto a creare e migliorare degli innovativi processi industriali a basso impatto ambientale basati sulla chimica e le biotecnologie.

In accordo con i principi della chimica verde e dell'economia circolare, il dott. Di Fidio ha ideato e realizzato diversi processi ecosostenibili per convertire i rifiuti agro-industriali, come piante infestanti, residui della lavorazione delle colture vegetali e carta non riciclabile, in prodotti biologici di grande valore, tra cui un biodiesel di nuova generazione non in competizione con la filiera alimentare. Nicola Di Fidio, 30 anni, ha conseguito nel 2013 la laurea triennale in Biotecnologie per l'Innovazione di processi e prodotti e nel 2015 la laurea magistrale in Biotecnologie industriali e ambientali presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". A novembre 2017 ha iniziato il corso di dottorato di ricerca in Scienze chimiche e dei materiali presso l'Università di Pisa, conseguendo il titolo lo scorso aprile. La cerimonia di premiazione da parte del Direttivo del GIC avrà luogo in presenza presso l'Auditorium del Campus Scientifico dell'Università Ca' Foscari di Venezia il 10 settembre 2021 dalle 14:00 alle 18:00.