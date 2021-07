Rassegna "aMare Libri", ospite il poeta e regista Cosimo Damiano Damato

La rassegna “aMare Libri”, ideata e organizzata dal Presidio del Libro di Barletta, in collaborazione con il gruppo di lettura “Lettidipiacere” e la Lega Navale di Barletta, presenta venerdì 16 luglio alle 21.30 il terzo incontro del suo ricco e interessante programma.

Ospite della serata, sulla splendida terrazza affacciata sul mare della Lega, sarà il poeta, drammaturgo, sceneggiatore e regista Cosimo Damiano Damato che converserà con Ester Alfarano, responsabile della sezione cittadina dei Presidi del Libro.

Tema dell’incontro con l’eclettico autore saranno le sue “Visioni, fantasie sogni, rivoluzioni, poesie e follie”, dal titolo della retrospettiva che gli ha appena dedicato la “Cineteca Nazionale”.

Brevi contributi video di alcune delle principali opere di Damato si alterneranno a letture recitate, a testimonianza delle tante straordinarie collaborazioni e di incontri fondamentali per la sua carriera come quelli con Alda Merini con Erri De Luca o Don Gallo, per citarne solo alcuni.

Sono anche previsti uno spazio per il dialogo con il pubblico e quello dedicato ai libri pubblicati da Damato, gestito dalla libreria “Mondadori” di Barletta.

Cosimo Damiano Damato è nato a Margherita di Savoia nel 1973.

Per Feltrinelli ha scritto “L’ora X, una storia di Lotta Continua” (con Erri De Luca e i disegni di Paolo Castaldi).

Come poeta ha pubblicato La quinta stagione – con prefazione di Erri De Luca (Aliberti). Fate l’amore (con Alda Merini) è il suo ultimo libro di prosa (Aliberti).

Il suo ultimo film è “Prima che il Gallo canti - il Vangelo secondo Andrea”, che vede la partecipazione amichevole, fra gli altri, di Vasco Rossi, Dario Fo, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Claudio Bisio, Patty Pravo, Don Ciotti, Stefano Benni, Fiorella Mannoia, Patty Pravo.

A teatro ha lavorato con Luis Bacalov, Giancarlo Giannini, Arnoldo Foà, Catherine Deneuve, Michele Placido, Riccardo Scamarcio, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Moni Ovadia.

Con Raffaele Nigro ha scritto il cartoon “La luna nel deserto” firmandone la regia, con le voci di Violante e Michele Placido e Renzo Arbore (Special Screening al Festival di Venezia e al Giffoni), definito da Vincenzo Mollica “un film poetico che tocca e sconquassa il cuore”.

Fra i suoi film di successo “Una donna sul palcoscenico” con Alda Merini e Mariangela Melato presentato al Festival di Venezia alle Giornate degli Autori. “Tu non c’eri” è il film breve scritto da Erri De Luca che vede protagonisti Piero Pelù, Brenno Placido e Bianca Guaccero.

Per il teatro ha scritto e diretto lo spettacolo musicale “Il bene mio” con Lucio Dalla e Marco Alemanno. Damato è reader e narratore in molti recital: è stato voce recitante nello spettacolo “Poetry Soundtrack” con il Premio Oscar Luis Bacalov e in “Elettroshock” con Antonella Ruggiero, “Lezioni d’amore” con Roberto Vecchioni, “Poeti” con Morgan, “Alda e il soldato rock” con Eugenio Finardi, “Se i delfini venissero in aiuto” con Erri De Luca e l’Orchestra Mediterranea di Moni Ovadia, “La rivoluzione nell’anima” con Raf e Gabriella Labate, “Piano Poetry” con Sergio Cammariere e Riace Social Blues con Mimmo Lucano, Baba Sissoko, Lucia Scarabino ed Enrico Fierro.

Si è esibito insieme a Gherardo Colombo al Concerto del Primo Maggio a Roma, recitando “La libertà” di Giorgio Gaber.

Ha collaborato con Tonino Guerra, Abbas Kiarostami e Isabella Santacroce.

Ha scritto e diretto i videoclip a cartoni animati “Dalla pace del mare lontano” e “La fine di tutti i guai” di Sergio Cammariere (Premio Miglior videoclip d’animazione al Roma VideoClip). Fra i riconoscimenti il Premio Matteo Salvatore, Premio letterario Palmi Sud del Mondo.

Ha tradotto le poesie di Che Guevara nel volume Luce che accende la tua notte ( Aliberti)

Collabora alle pagine cultura del quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri.

In uscita con Gallimard- Futuropolis "L'heure H - pour ne plus jamais baisser la tète", la traduzione francese de L'ora X.