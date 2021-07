Chiesa San Benedetto, esposta opera bronzea del Santo Patrono d'Europa

«Il 21 marzo 2019 – si legge in una comunicazione della Parrocchia San Benedetto in Barletta - ricorreva il 25^ anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale avvenuta, secondo il Rito liturgico, il 21 marzo 1994, festa del transito del santo titolare della parrocchia. Nell’occasione, l’Arcivescovo Leonardo apriva solennemente un intero anno giubilare che si sarebbe dovuto concludere il 21 marzo 2020. Lo stesso pastore, su sua richiesta riceveva dalla Penitenzieria Apostolica lo straordinario Decreto pontificio, datato 21 febbraio 2019, con il quale, a motivo dell’importante valore che riveste, nella spiritualità liturgica, il rito della dedicazione, veniva concesso il dono dell’indulgenza plenaria a quanti, visitando la chiesa, avessero osservato le condizioni prescritte». L’inizio della pandemia, nel marzo 2020, non ha permesso, come programmato, la conclusione dell’anno giubilare; né ha permesso di lasciare, per l’importante occasione, un segno commemorativo.

«Mantenendo l’auspicio a voler onorare Benedetto da Norcia – prosegue la comunicazione - ed in lui trasmettere alle future generazioni la forza liberante del Vangelo che è “potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rm. 1,16) con gioioso assenso la Comunità parrocchiale, il parroco Don Angelo Dipasquale fa conoscere all’intera cittadinanza di aver aperto una sottoscrizione di raccolta fondi, che porterà, a Dio piacendo per il prossimo 21 marzo, a completare il progetto architettonico-spaziale del sagrato dell’edificio parrocchiale, sull’importante arteria cittadina di Via Regina Margherita, di un monumento a san Benedetto, di cui non poche impronte sono evidenti sul territorio cittadino, santo titolare della parrocchia e patrono del Continente Europeo».

Il bozzetto della maestosa opera bronzea sarà esposto al pubblico nella chiesa parrocchiale.