10 luglio 1748: Grande scandalo desta nel regno di Napoli la notizia della fuga di due suore dal monastero di S. Chiara (una delle due è figlia del giureconsulto Niccolò Fraggianni)

Un episodio straordinario per quei tempi, il 10 luglio 1748, fu la fuga nottetempo dal convento di Santa Chiara di suor Maria Carlotta, figlia di Niccolò Fraggianni, e della consorella Maria Nicoletta Abbate, nipote dell’arciprete che portava il suo stesso cognome. Informate le autorità cittadine, furono disposte ricerche per terra e per mare per ritrovarle. Le due consorelle si erano imbarcate su una feluca governata da alcuni marinai comandati da Francesco Stangarone da Bisceglie. Dirette a Senigallia, di qui avevano proseguito per Fiume accolte nel monastero di San Benedetto.

Il 23 luglio la feluca fu requisita a Stangarone e i marinai furono tradotti nel carcere di Trani. Il 9 agosto il Mastro d’Atti del Tribunale di Trani, con la feluca della corte si recò a Fiume e di qui le riportò a Barletta. Interrogate sul perché esse si fossero allontanate dal Monastero di S. Chiara, esse risposero all’inquisitore che erano fuggite per i maltrattamenti patiti dalla badessa e dal luogotenente don Saverio Queralt. Il 20 agosto - sempre secondo quanto riferito dalla Cronaca - per ordine del Re i marinai furono liberati. E questo fu fatto evidentemente per sottrarli ad un processo che sarebbe certo stato incomodo per tutti, e per tacitare lo scandalo nel Regno, ch’era stato grande, e che aveva coinvolto direttamente la famiglia del più autorevole magistrato regio, Niccolò Fraggianni, giudice del Tribunale di S. Chiara. Restò invece recluso Francesco Stangarone che dal Tribunale di Trani fu tradotto a Napoli e di qui dicono fosse stato esiliato sull’isola di Lipari.

E le suore? Giunte a Barletta il 3 novembre, Maria Nicoletta fu condotta a Trani e poi a Corato, mentre Maria Carlotta fu reclusa nel monastero di Mola, in clausura. (R. RUSSO, Niccolò Fraggianni, un precursore dell’Illuminismo napoletano, Editrice Rotas - Barletta 2011)

Didascalia: copertina libro Fraggianni

Suore in un convento

Corso Cavour in una foto del 1895. La facciata cuspidata della Chiesa di S. Chiara (a destra) si presenta ancora integra. Accanto il monastero