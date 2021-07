8 luglio 1877: Un’importante scoperta archeologica aiuta a risalire alle origini della città

8 luglio 1877: Un’importante scoperta archeologica ci aiuta a risalire alle origini della città

Francesco Losito, ingegnere capo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta (a quel tempo era in via della Corte, oggi via Municipio), durante i lavori di fondazione di un fabbricato in via Venezia, scopre degli antichi sepolcri: alcuni ad incasso, in grandi olle contenenti scheletri e armature, e altri in gallerie sotterranee, alla maniera dalmata. Non era la prima volta che venivano scoperti degli antichi sepolcreti, ma questa volta il Losito prese lo spunto per allargare le sue riflessioni anche alle precedenti scoperte di cui avremmo perso il ricordo, se non fosse stato che nell’agosto dello stesso anno pubblicò, nei numeri 4, 6, 7, 8 e 10 del periodico quindicinale “Il Circondario di Barletta”, una Descrizione del sepolcro a celle, scoperto in Barletta con alcune considerazioni motivate dal ritrovamento degli antichi sepolcreti. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Porta Nuova o di S. Sebastiano, che dava sull’attuale Piazza Roma