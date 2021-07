Festa Santi Patroni a Barletta, il programma

«Carissimi fedeli e concittadini tutti, - scrive don Giuseppe Tupputi, canonico segretario del Capitolo Cattedrale in una comunicazione trasmessa oggi - anche quest'anno ci apprestiamo a vivere i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, la Madonna dello Sterpeto e San Ruggero, vescovo di Canne, i prossimi 10-11-12 luglio.

Le feste patronali sono per i fedeli un momento forte nel vissuto di fede ed una manifestazione pubblica di lode e di ringraziamento a Dio che ha voluto mettere I barlettani sotto la protezione della Madonna e di San Ruggero, ed è anche occasione per pregare per le necessità della nostra città. É poi per tutti un forte momento di coesione sociale e di riscoperta e di trasmissione alle giovani generazioni delle nostre radici culturali. Pertanto, non posso che continuare a ribadire la preziosità di tale ricorrenza.

Per quanto il Governo italiano abbia reso meno severe le misure restrittive tese a contrastare il diffondersi del contagio da covid-19, non avrà comunque luogo la processione della domenica sera perché i Vescovi della Puglia, consapevoli che questo tipo di manifestazioni attiri decine di migliaia di fedeli, hanno preferito, anche per quest'anno, evitare che l'ingestibile concorso di persone, possa divenire causa di eventuali focolai di contagio».

Programma delle celebrazioni:

MARTEDI 6 LUGLIO

orario Sante Messe: 9.00 – 19.00

7-8-9 LUGLIO

orario Sante Messe: 9.00 – 19.00 – 20.30

30, Primi Vespri

SABATO 10 LUGLIO

orario Sante Messe: 9.00 – 19.00

30, Primi Vespri

DOMENICA 11 LUGLIO

orario Sante Messe: 9.00 – 19.00

ore 11.30, Santa Messa Pontificale presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo

12-13 LUGLIO