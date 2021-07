Pubblicata la tesi di Dottorato in Diritto canonico di don Emanuele Tupputi

Nei giorni scorsi è stata pubblicata dalla casa editrice Urbaniana University Press, nella collana “Ricerche – IusMissionale” della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana (Città del Vaticano) la tesi dottorale in Diritto Canonico di don Emanuele Tupputi con il titolo “L’indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia”.

Lo studio di don Emanuele analizza e approfondisce «uno degli aspetti più innovativi che papa Francesco ha introdotto, riformando il processo matrimoniale canonico, [che] è costituito dall’indagine pregiudiziale o pastorale. Tale istituto, tuttavia, strettamente parlando, non appartiene già alla fase processuale; l’indagine si colloca, infatti, in una fase precedente, ma non per questo meno delicata e rilevante sia per il profilo pastorale sia per la natura prodromica ad un eventuale processo canonico di verifica della validità del matrimonio. Investigare sull’indagine pregiudiziale o pastorale, determinarne la natura e le finalità, gli ambiti di intervento e le competenze, costituisce un’occasione propizia per ricollocare in un contesto squisitamente ecclesiale l’intera vicenda matrimoniale, anche quando i coniugi sperimentano il fallimento; ed è proprio tale contesto che può agevolare e dunque giovare non poco ad operare quella salutare sutura tra diritto e pastorale […] il lavoro di Emanuele Tupputi è espressione non solo di un impegno accademico di notevole pregio scientifico ma anche dell’afflato di un giovane presbitero che lavora sul campo: nella sua diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie dirige l’ufficio del servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati. Il lavoro, dunque, già importante per il valore scientifico e per la passione ed esperienza che provengono dall’accompagnamento pastorale, costituisce pure il tentativo di inserire l’indagine pregiudiziale o pastorale nel più vasto ambito della pastorale unitaria diocesana. […] l’Autore ha tentato di operare una sutura che risponde bene all’idea di connubio tra diritto e azione pastorale nella Chiesa. In tale tentativo si tratta di recuperare uno stile di prossimità e di reciprocità che ponga al centro la persona e la sua salus nella condizione umana che la vede come creatura» (dalla Prefazione di Luigi Sabbarese).

Di seguito il link per informazioni sul testo di don Emanuele pubblicato da UUPress:

https://www.urbaniana.press/catalogo/lindagine-pregiudiziale-o-pastorale-alla-luce-del-mp-mitis-iudex-dominus-iesus/6657?path=catalogo

Emanuele Tupputi (1978), sacerdote barlettano, dopo aver conseguito il Baccellierato in Teologia, la licenza in Diritto Canonico e diploma in Giurisprudenza rotale presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma, ha conseguito il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana (Città del Vaticano). In diocesi è Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico, Responsabile del Servizio per l’accoglienza dei fedeli separati e membro del Consiglio Presbiterale, è anche giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese. La sua attività e i suoi studi sono rivolti all’ambito matrimoniale, sia dal punto di vista canonico che da quello pastorale. È autore di diversi articoli in riviste scientifiche. Ha pubblicato: Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale. Una guida per canonisti, sacerdoti e operatori di pastorale familiare (2019 – Ed. Rotas); Indicazioni di Amoris Laetitia per le situazioni di fragilità. Accompagnare, discernere e integrare (2021 – Ed. Rotas).