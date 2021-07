1° luglio 1812: Re Gioacchino Murat (1808-1815) ordina la demolizione di Porta Reale e del monastero della SS. Annunziata su corso Vittorio Emanuele (ubicati fra gli attuali Teatro Curci e Palazzo di Città)

Vi era difficoltà per l’entrata e l’uscita della città da Porta Reale su corso Vittorio Emanuele, ch’era ubicata fra l’attuale municipio e il Teatro Curci. E al di sopra della grande porta erano le suore dell’Annunziata, locali un tempo occupati dagli uffici amministrativi del Comune, che s’erano trasferiti in via delle Corte (attuale via Municipio). Questo provvedimento del sovrano francese rientrava in una serie di iniziative di opere pubbliche dirette a dare un più moderno assetto alla città. Comprendeva infatti lavori di ampliamento del porto, di rafforzamento delle misure difensive del castello, dell’esproprio dei conventi e dei monasteri da assegnare alla municipalità perché vi destinasse uffici pubblici. Purtroppo, mentre si apparecchiavano questi lavori, Murat era impegnato in Russia, nella tragica ritirata dove il sovrano, pur distinguendosi per coraggio e temerarietà, inizierà la sua parabola discendente e lascerà incomplete molte delle opere che aveva intrapreso di ammodernamento della città di Barletta, sottintendenza della prefettura di Bari. (R. RUSSO, Gioacchino Murat a Barletta, Editrice Rotas - Barletta 2020)

Didascalie: Don Antonio De Leone, nominato da Murat sovrintendente della città

Gioacchino Murat, maresciallo dell’Impero (dipinto di Gérard)

Palazzo Marulli-De Martino che ospitò Murat nella sua visita a Barletta

Fucilazione di Gioacchino Murat a Pizzo Calabro in una stampa dell’epoca