30 giugno 1799: Per ordine di re Ferdinando I, soppressi privilegi dell’aristocrazia barlettana

30 giugno 1799: Per ordine di re Ferdinando I soppressi alcuni privilegi dell’aristocrazia barlettana e ordinata la demolizione del Sedile dei Nobili in via del Cambio (oggi corso Cavour)

Per ordine di re Ferdinando I soppressi alcuni privilegi dell’aristocrazia barlettana e ordinata la demolizione del Sedile dei Nobili in via del Cambio (oggi corso Cavour) come ritorsione verso gli aristocratici che durante la sua assenza lo avevano tradito. La sede era in fondo a corso Garibaldi, inizio via Cavour, sul sedime oggi occupato dalla ex Banca d’Italia.

120 anni dopo la Banca d’Italia (nel 1921) aveva acquistato i locali del Palazzo Santacroce, in fondo a corso Garibaldi, un tempo postazione dell’antico Sedile dei Nobili. Ma demolita la vecchia sede, su progetto dell’ing. Boccassini fu realizzato un nuovo palazzo, nel tipico stile littorio del tempo. I lavori iniziati nel 1934, si conclusero quattro anni dopo, nel 1938, restando sede del prestigioso istituto per venticinque anni, fino al 1963 quando, proprio negli anni del boom economico, chiuse la sua filiale. Attualmente è sede dell’Ufficio Tecnico del Comune. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalia: Nuova sede Banca d’Italia (archivio fotorudy)