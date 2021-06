28 giugno 1952: Nasce Pietro Mennea, sarà primatista mondiale nel 1979 a Città del Messico col tempo di 19’72” e campione olimpionico a Mosca

Questa volta vogliamo ricordare Mennea attraverso un suo rapido curriculum. Nel 1971 campione italiano nei 200 (21” netti); nel 1972 primatista e campione italiano nei 200 (20”40) e medaglia di bronzo a Monaco (20”30) e così a seguire negli anni successivi dove ricorderemo, in particolare: nel ’74, primo nei 200 negli Europei di Roma; nel ’75, primo nei 100 e nei 200 ai Giochi del Mediterraneo di Algeri, e ancora primo nei 200 nei Giochi Universitari di Roma; nel ’76 quarto nei 200 alle Olimpiadi di Montreal; nel ’77, secondo nei 200 alla prima Coppa del Mondo, a Dusseldorf; nel ’78, primo nei 100 e 200 ai Campionati europei; nel ’79 primo nei 100 e 200 alla Coppa Europa (Torino) e record mondiale a Città del Messico nei 200 (19”72); nell’80 medaglia d’Oro a Mosca nei 200 e Bronzo nella staffetta. Il suo rientro in pista fu segnato da un buon 20”68, ma il suo impegno era ormai discontinuo. Nell’83 un’impennata di orgoglio: mondiale nei 200 indoor con 20”74; nell’84 corse la sua quarta Olimpiade, disputando la finale a Los Angeles. Nell’88 partecipò alla sua ultima Olimpiade, a Seul, dove fu il nostro portabandiera nella sfilata di apertura dei Giochi, ma lì la sua avventura durò poco perché si infortunò all’inizio delle eliminatorie, in batteria. Nel corso della sua intensa carriera, 50 volte in azzurro, 16 volte campione italiano, primatista mondiale nei 200!

Pietro Mennea è stato il barlettano che più di ogni altro, nel ’900, ha portato il nome di Barletta in ogni parte del mondo. (R. RUSSO, Barletta, Protagonisti del Novecento, vol. II, Editrice Rotas - Barletta 2013)

Didascalia:

Pietro Mennea

I suoi esordi con l’AVIS

1988, a Seul, l’ultima Olimpiade

Stadio comunale di Barletta, 17 agosto 1980, il ricordo più bello per gli sportivi barlettani. Pietro Mennea stabilisce il record mondiale dei 200 metri a livello del mare in 19”96. A dicembre annunciò il suo ritiro dalle corse, ma dopo un anno ci ripensò