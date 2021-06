26 giugno 1339: Giovanni Boccaccio descrive in una lettera la grave discordia che regna a Barletta

26 giugno 1339: Giovanni Boccaccio descrive in una lettera la implacabile discordia che regna a Barletta fra le più importanti famiglie cittadine, specialmente fra i Della Marra e i De Nittis

La guerra, investendo famiglie alleate chi dell’una e chi dell’altra, e altri nobili delle città vicine, finì coll’estendersi alle intere famiglie finendo - soprattutto per parte delle soldataglie del Pipino - col trasformarsi in vere azioni banditesche, che presto degenerarono in rapine ed uccisioni in danno delle inermi popolazioni. A darcene notizia invero anche un altro illustre storico del tempo, Giovanni Villani, nella sua Cronaca del 1348. Racconta il Villani: “Si combatteva nelle vie e dalle torri dei palazzi dei maggiorenti si gettava olio bollente e pietre e si usavano perfino macchine belliche. Frequenti erano i tumulti, numerose le uccisioni per le vie della città, innumerevoli le rapine…”. Il re Roberto d’Angiò cercò di sedare la sanguinosa faida, inviando sul posto una guarnigione militare, ma l’intervento non sortì alcun effetto e gli scontri feroci si protrassero ancora per anni.

Alla fine il re, non venendone a capo, con un diploma del 1342, ordinò che in deroga agli statuti municipali, fosse la corona a eleggere annualmente sei cittadini probi e idonei dai quali - in nome del re e sotto la sua tutela - fosse infine governata la città. (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

Didascalie: Giovanni Villani

Roberto d’Angiò (S. Martini)