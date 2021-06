Nella splendida cornice del Circolo Tennis "Hugo Simmen", che ha fornito il patrocinio alla prestigiosa manifestazione, il Rotary di Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, anche quest’anno, giunto alla sua nona edizione, ha rinnovato il consueto appuntamento con il “Premio Rotary Pietro Mennea” , creato e organizzato per conferire borse di studio ad atleti importanti, vere e e proprie giovani eccellenze da incentivare. I lavori sono stati aperti dalla presidente Palmiotti che, dopo aver salutato il folto pubblico presente, ha rimarcato l’impegno del Rotary nel realizzare questa manifestazione in quest’anno davvero complicato per tutti.

A seguire il messaggio introduttivo e di saluto del presidente del Circolo Tennis, dott.Luciano Binetti, orgoglioso di poter ospitare la manifestazione nel circolo dove da oltre 50 anni vengono promossi i valori dell’agonismo sportivo dedicando grandi energie proprio al settore giovanile, augurando a tutti i ragazzi di poter percorrere la medesima strada dell’indimenticabile Campione olimpico, avendo sempre presenti il rispetto degli avversari, la lealtà, la tenacia e il desiderio di essere sempre la migliore versione di sé stessi.

Tra i vari interventi il consigliere regionale e vicepresidente della “Fondazione Pietro Mennea”, dott. Ruggiero Mennea, in rappresentanza della Signora Manuela Olivieri Mennea, che anche quest’anno ha fatto pervenire i suoi ringraziamenti al Rotary per aver conferito le borse di studio a sportivi barlettani talentuosi ribadendo l’importanza dello sport che forgia il carattere e la mentalità dei giovani, aiutandoli a raggiungere i successi piu’ importanti, come lo è stato per il suo Pietro.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Gambarrota ha prodotto una riflessione aperta sullo sport e la scuola e su come incentivare la pratica dell’attività fisica programmando progetti sportivi all’interno delle scuole, al fine di ottenere effetti positivi sia a livello sociale , comportamentale che a livello fisico. A seguire viene letta la nota del senatore Dario Damiani che ha voluto donare al Rotary Club di Barletta un cospicuo numero del francobollo commemorativo, emesso su iniziativa del senatore barlettano e diffuso tramite Poste Italiane, nel 40esimo anniversario della storica vittoria olimpica a Mosca, omaggiando simbolicamente i ragazzi che raggiungono prestigiosi traguardi sportivi.

Il dott. Isidoro Alvisi, vicepresidente nazionale Federazione Tennis, menzionando i giovani premiati dal R.C. Barletta in più discipline sportive all’interno delle precedenti edizioni, ha poi evidenziato i lusinghieri risultati delle due eccellenze sportive individuate , con l’auspicio che promettano orizzonti di successo ancora più ampio.

Madrina d’eccezione la ns campionessa mezzofondista ed affezionata al Rotary Veronica Inglese, con Eusebio Haliti.

Il Premio Pietro Paolo Mennea del Rotary Club Barletta 2021 viene quindi conferito con due borse di studio agli sportivi barlettani:

Maria Lanciano in presenza e Claudio Cassano, assente per motivi di allenamento fuori sede, ma presente virtualmente con un messaggio video di gratitudine. Riportiamo i brillanti risultati dei giovani sportivi premiati:

Maria LANCIANO – Classe 2007 - ha solo 14 anni Ha iniziato a vogare presso la Sezione della LNI di Barletta nel 2019, sotto l’attenta guida del tecnico Cosimo Cascella. Lega Navale di Barletta che ha come direttore sportivo Roberto Rizzi, apprezzato dirigente della Federazione Italiana Canottaggio e neo Presidente del Comitato Regionale della Puglia e come attuale Presidente della Lega Navale Giuseppe Gammarota. Un Sodalizio sportivo che negli anni ha lanciato formidabili atleti, anzi soprattutto Atlete (La Campionessa Mondiale Paola Piazzolla su tutte senza dimenticare Federica Chisena anche loro premiate dal Rotary Club nelle precedenti edizioni). Nella prima Regata di quell’anno conquista subito un Titolo Regionale Indoor nella categoria b2. I successi nelle Regate successive arrivano a raffica ed in questo 2021 ha ottenuto due primi posti nei Meeting Nazionali di Sabaudia e Ravenna. Sta preparando per il meglio l’importante evento Nazionale che ospiterà Varese (festival dei Giovani) dal 2 al 4 Luglio che la vedrà sicuramente tra le protagoniste per la conquista di una medaglia importante. È un punto fermo degli equipaggi Regionali della Regione Puglia e Basilicata. Frequenta il Liceo Classico Statale Alfredo Casardi di Barletta nella sezione 1B, con ottimi risultati

Claudio CASSANO, Classe 2003 (fra poco 18 anni). Cresce fin da piccolo nel club dilettantistico AsdBrasilea Barletta allenato da un ex calciatore di seria A. Angelo Deruggiero, le sue doti calcistiche e la sua gran tecnica si notano presto e gioca da trequartista con il n 10. Scoperto da Franco Zotti (il suo genitore sportivo) a 6 anni e si fa notare come ragazzino ma con colpi da campione. Dopo aver frequentato un camp con il Barcellona viene contattato dalla Roma e dalla Juventus. Durante l’attività giovanile con il Brasilea di Barletta fa gol a valanga e le richieste di squadre di serie A e B come Entella, Lazio, Spal, Bari e Torino. Nel 2017 gioca una stagione fantastica, diventa capo cannoniere con 23 gol arrivando alle finali nazionali contro il Padova. Lo cercano il Parma ed il Bologna, ma poi arriva la chiamata della Roma, dove lui sognava di andare. Da tre anni è alla Roma, il primo anno in under 16 ha fatto 22 gol, il secondo anno in under 17 a fatto 12 gol e quest’anno in under 18 già a quota 10 gol e sta giocando le finali per la pool scudetto. Gioca anche con la squadra primavera della Roma, dove ha fatto 7 presenze allenandosi anche con la prima squadra di Mister Fonseca. L’anno scorso è stato convocato in nazionale giovanile. Quest’anno ho fatto il 4^anno del liceo sportivo (è la scuola privata della squadra Roma).

Emozionante iniziativa istituita dal RC Barletta, che nasce con l’allora presidente Michele Storelli, presso il Teatro Curci di Barletta, che ha ospitato nel novembre 2012, in una serata indimenticabile a Lui dedicata, Pietro Mennea con sua moglie Manuela Olivieri. Da lì l’idea di istituire un premio assai ambito dalle giovani eccellenze dello sport barlettano, declinato nelle varie edizioni rotariane.