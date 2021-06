24 giugno 1853: Barletta città delle antiche ricordanze

Estratto dal discorso che tenne il sottintendente di Barletta Nicola Maria Santoro al Consiglio Distrettuale nella sessione estiva del 1853.

Barletta, la città delle antiche ricordanze, capitale del più vasto importante Distretto di quel nome, e forte per la cinta bastionata per batterie, per castello negli andati tempi ritenuto come uno dei primi in Italia. Doviziosa e ricca per popolazione di 28.000 abitanti, per fiorente commercio, per vastissimo territorio ferace e produttivo di cereali, vino, olio, cotone, frutti di ogni genere, nonché per un patrimonio di 37.000 ducati di annua vendita… (R. RUSSO, Barletta la Storia, Editrice Rotas - Barletta 2004)

