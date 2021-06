Morto a Roma Padre Sebastiano Paciolla, originario di Barletta

Oggi, 22 giugno, a Roma, è scomparso Padre Sebastiano Paciolla. Nato a Barletta il 2 ottobre 1962, apparteneva all’Ordine Benedettino Cistercense della Congregazione di Casamari.

Ordinato sacerdote il 12 luglio 1986, è stato alunno e poi docente stabile di Storia del diritto e Diritto comune presso la Facoltà di Diritto Civile, di cui è stato Decano fino ad oggi, della Pontificia Università Lateranense in Roma.

Dal 2005 al 2008 è stato promotore di giustizia presso la Rota Romana. Il 28 febbraio 2008 papa Benedetto XVI lo aveva nominato Sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Nel 2018 era stato nominato Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Promotore di Giustizia del suddetto Tribunale nel 2019.

Il 22 gennaio 2021 il Santo Padre lo aveva nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con speciale competenza per il Diritto della Chiesa Latina.

Intenso il legame con l’Università Lateranense dove ha conseguito prima il grado di Licenza e Dottorato in Diritto Canonico, rispettivamente il 27/06/1989 e il 23/07/1992 con il massimo dei voti, e successivamente, il grado di Licenza e Dottorato in Utroque Iure con il massimo dei voti, rispettivamente il 25/10/1996 e il 20/04/1999.

«Invito tutta la comunità ecclesiale diocesana – ha dichiarato l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo nell’apprendere la notizia – alla preghiera per Padre Sebastiano. Ho avuto modo di conoscerlo nel percorso degli studi, anche se eravamo in corsi diversi, al Pontificio Collegio Leoniano in Anagni, frequentato da lui assieme agli altri giovani cistercensi. Lo ricordo come religioso mite e di profonda spiritualità. Ora, in cielo è con il proprio papà Francesco, diacono permanente, e la mamma Angela. Porgo ai suoi fratelli Gaetano e Stefano e familiari tutti, anche a nome della diocesi, le più sentite condoglianze».

I funerali si terranno domani, 23 giugno, alle ore 16.00, presso l’Abbazia di Casamari.