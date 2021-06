22 giugno 1913: Nasce Cosimo Puttilli, sarà due volte campione italiano sui 50 chilometri, nel 1938 e nel 1947

Cosimo Puttilli cominciò a praticare sport nel 1926, quando aveva appena tredici anni (era infatti nato il 22 giugno 1913). Inizialmente si era cimentato in altre discipline dell’atletica, nel 1930 cominciò a correre sulle lunghe distanze, per poi passare alla marcia dove conseguì il suo primo successo nel 1934 quando vinse il titolo regionale: 6° ai Campionati allievi del 1935 e l’anno dopo 9° ai Giochi Partenopei, 6° al Campionato Italiano dei 50 km e 2° ai Campionati dei Giovani fascisti.

Una curiosità: alla Milano-Como, la maglia nera con la banda bianca con cui Puttilli si laureò campione, era la stessa che il giovane Ruggero Lattanzio, nel marzo del 1935, ai campionati Centro Meridionali di atletica leggera, aveva vinto sui 100 metri.

Il 9 ottobre 1938, il giovane Cosimo Puttilli, panettiere di professione, marciatore a tempo perso, vinse il suo primo campionato italiano di marcia sui 50 km, sul percorso Milano-Como, il primo barlettano a dare alla città un titolo tricolore.

Nel pieno della sua maturità atletica, fu fermato purtroppo dagli anni della guerra. E tuttavia tornerà a vincere un campionato italiano di marcia undici anni dopo, nel 1947, sul tracciato Barletta-Andria-Trani.

21 Settembre 1947. Sulle strade di casa, a distanza di dieci anni col numero 198 di pettorale, Cosimo si riconfermò campione italiano di marcia fra due ali di folla che inneggiavano al proprio campione. L’anno dopo, nel 1948, si ritirò dall’attività agonistica. Nominato cavaliere per meriti sportivi, avendo acquisito una grande competenza non solo tecnica ma anche umana, si dedicò a tutte le iniziative utili per promuovere lo sport in città specie nell’atletica leggera, ma organizzò anche tornei di calcio e di pallacanestro.

Fu grandissimo tifoso di Pietro Mennea - considerato il suo “figlioccio” - che ne ricambiò l’affetto considerandolo come un secondo padre per i consigli e gli incitamenti. (R. RUSSO, Barletta, Protagonisti del Novecento, vol. II, Editrice Rotas - Barletta 2013)

Didascalie:

Cosimo Puttilli

9 ottobre 1938. Puttilli vince il campionato italiano di marcia sui 50 km, sul percorso Milano-Como

9 ottobre 1938. L’arrivo vittorioso al traguardo di Como per il suo primo titolo italiano sulla 50 chilometri

21 settembre 1947, sulle strade di casa Cosimo Puttilli, a distanza di dieci anni, si riconferma campione italiano di marcia

Barletta 1948. Al centro della foto. Cosimo Puttilli, animatore della Polisportiva Barletta: fra i marciatori Balzano, Basile, Carulli, Marchisella, Chicoli. Accosciato, a destra, Francesco Massari