Giornate Europee Archeologia 2021, "Appuntamento con la Grande Storia" a Canne della Battaglia

Appuntamento con la Grande Storia a Canne della Battaglia. Domenica 20 giugno a partire dalle 11.00 fino alle 13.30 l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia promuovono e partecipano alle Giornate Europee dell’Archeologia 2021 attraverso la proposta di eventi a carattere divulgativo e didattico sviluppati sinergicamente dalla Direzione di Canne della Battaglia (Ministero della Cultura) congiuntamente con Archeoclub d’Italia Aps Canne della Battaglia Barletta e l’Associazione culturale di studio e ricostruzione storica “MOS MAIORUM”.

Considerata la pur sempre delicata fase dell’emergenza sanitaria in cui si colloca questo importante appuntamento quale primo evento d’interesse nazionale ed europeo connesso alla graduale ripresa delle attività di animazione pubblica nei siti archeologici e luoghi di Cultura italiani, presso l’area della Cittadella saranno realizzate didattiche illustrative sui soldati appartenenti ad un “contubernium” di una legione consolare del periodo delle Guerre Puniche.

L’attività di ricostruzione storica sarà potenziata mediante l’esposizione commentata di panoplie, equipaggiamenti militari, manufatti e strumenti in uso al cittadino-soldato della Roma di epoca repubblicana. Sono previste inoltre visite guidate al sito a supporto dell’animazione di archeologia sperimentale.

Dopo il grande successo di pubblico nell’estate 2018 (oltre 3.000 i visitatori durante le animazioni con gli accampamenti ed i rievocatori intervenuti da tutta Italia) e la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo archeologico di Paestum, la sempre più stretta collaborazione fra Mos Maiorum ed Archeoclub d’Italia ritrova in questo appuntamento per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021 rinnovato slancio nella ripartenza post emergenza sanitaria Coronavirus.

L’allestimento costituisce una ghiotta occasione per poter ammirare come andava in guerra un legionario romano di epoca repubblicana: la panoplia è infatti fedelmente riprodotta in ogni minimo particolare, tanto da rappresentare un punto di riferimento didattico e visivo negli spazi interni ed esterni della Cittadella e dell’Antiquarium per la visitabilità con le più avanzate tecnologie multimediali. La panoplia esposta nell’Antiquarium di Canne della Battaglia è così composta: elmo Montefortino con penne; tunica; lorica hamata; cingulum; gladius hispaniensis; caligae; scutum; pilum.

Il museo cannense fu costruito con fondi della Cassa del Mezzogiorno e costituì un momento storico per Canne della Battaglia dato che per la prima volta si esponevano “in loco” i reperti ritrovati durante le campagne di scavo svoltesi fra il 1937 ed il 1939 da parte dell’insigne archeologo prof. Michele Gervasio a cui, nell’occasione, fu donata una medaglia d’oro da parte del generale Domenico Ludovico, presidente del Comitato Pro Canne della Battaglia, come documentano i suggestivi filmati d’epoca dei cinegiornali presso ‘Istituto Luce di Roma.

L'iniziativa prosegue l’impegno per diffondere la cultura dell’archeologia sperimentale di derivazione anglosassone (re-enactment) e contribuire ulteriormente alla valorizzazione di un sito e di quegli stessi luoghi resi universalmente noti dalla vittoria di Annibale il cartaginese sull’esercito consolare di Roma repubblicana.