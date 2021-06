“Rileggere De Nittis, Oggi”: a Palazzo Della Marra il prof. Miracco, curatore dell'allestimento

Si è svolto a Palazzo Della Marra martedì 15 giugno, alla presenza degli Assessori alla Cultura Graziana Carbone e al Turismo Oronzo Cilli, del Direttore Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno e della Dirigente Santa Scommegna, un incontro pubblico con il prof. Renato Miracco, curatore del nuovo allestimento della Pinacoteca Giuseppe De Nittis “Rileggere De Nittis, Oggi”, inaugurato il 25 settembre 2020.

Durante la conferenza, cui hanno partecipato associazioni culturali locali, studiosi e appassionati d’arte in numero contingentato nel rispetto delle vigenti norme anti Covid, il prof. Miracco ha raccontato la sua grande passione per l’artista barlettano e la forte motivazione che lo hanno accompagnato nel suo lavoro finalizzato ad offrire una nuova chiave di lettura della produzione artistica di De Nittis.

Al termine della conferenza il curatore ha accompagnato i presenti, divisi in due gruppi, in una appassionata e coinvolgente visita guidata alla Pinacoteca, illustrando il significato e le ragioni dell’allestimento e rileggendo le opere della collezione con aneddoti e curiosità appresi durante i suoi studi e approfondimenti negli archivi di vari musei nazionali ed esteri.

L’incontro è stato al centro di un’intensa tre giorni di lavoro negli uffici della Pinacoteca De Nittis in cui si è discusso delle strategie e degli obiettivi di promozione e valorizzazione internazionale della collezione, come la realizzazione del nuovo catalogo generale della Pinacoteca, la partecipazione alla mostra Tracks to Modernity presso il Royal Museums of Fine Art Belgium e l’organizzazione di una grande mostra su De Nittis negli Stati Uniti in collaborazione con la Philipps Collection di Washington Dc.