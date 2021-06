18 giugno 1923: Il teatro comunale intitolato al compositore barlettano Giuseppe Curci

18 giugno 1923: Il teatro comunale di Barletta intitolato al compositore barlettano Giuseppe Curci a dieci anni dalla sua scomparsa

Giuseppe Curci nacque a Barletta il 15 giugno 1808. Studiò musica nel Collegio Musicale di Napoli sotto lo Zingarelli, maestro, fra gli altri, di Bellini, Mercadante e Petrella. Già giovanissimo, compose e rappresentò operette comiche molto di moda al suo tempo, che egli rappresentò a Napoli, Torino e Venezia, mentre a Vienna dove fece rappresentare una sua composizione seria, rifiutò il posto di maestro della Cappella Imperiale. Si trasferì qualche tempo a Parigi e a Londra dove continuò con successo la sua attività di compositore. Richiamato con insistenza a Barletta, come direttore del ricostruendo nuovo teatro, dopo l’euforica accoglienza dei primi momenti, fu invece ben presto ignorato, tanto che per vivere fu costretto ad insegnare francese nel locale istituto tecnico. Il suo ricco repertorio si articola in cinque sezioni: musica sacra, musica vocale da camera, musica teatrale, musica varia per orchestra e banda, operette comiche.

La morte che lo colse il 5 agosto del 1877, mise fine alle sue tribolazioni e ai suoi amari disinganni. Come forma di tardiva riparazione, l’Amministrazione Civica gli dedicò il nuovo Teatro Comunale, quando esso fu inaugurato nel 1887.

Didascalie:

Giuseppe Curci

Il teatro comunale “Curci”